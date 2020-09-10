13 сентября – выборы губернатора Ленинградской области

Голосование в помещении
для голосования 13 сентября проводится с 8 до 20 часов. Досрочное голосование
11 и 12 сентября в помещении для голосования проводится по графику,
установленному соответствующей участковой избирательной комиссией.
Избирательные бюллетени
выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.
Голосование проводится
путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся
к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак
проставлен более чем в одном квадрате, либо знак не проставлен ни в одном из
квадратов - считается недействительным.
Каждый избиратель
голосует лично. Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя. В таком случае избиратель устно извещает
избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.
По решению Избирательной
комиссии Ленинградской области на всех избирательных участках установлены
средства видеонаблюдения, с помощью которых будет вестись видео и аудиозапись в
помещении для голосования.
Голосование вне помещения
для голосования (на дому) проводится, на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других
лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования. В своем заявлении (обращении) избиратель указывает уважительную
причину, по которой он не может прибыть в помещение для голосования. Заявление
(устное обращение) может быть подано избирателем в участковую избирательную
комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов 13 сентября.
ПРОЯВИТЕ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ! СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!
Избирательная комиссия Ленинградской
области