13 сентября – выборы губернатора Ленинградской области

Голосование в помещении для голосования 13 сентября проводится с 8 до 20 часов. Досрочное голосование 11 и 12 сентября в помещении для голосования проводится по графику, установленному соответствующей участковой избирательной комиссией.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате, либо знак не проставлен ни в одном из квадратов - считается недействительным.

Каждый избиратель голосует лично. Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. В таком случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.

По решению Избирательной комиссии Ленинградской области на всех избирательных участках установлены средства видеонаблюдения, с помощью которых будет вестись видео и аудиозапись в помещении для голосования.

Голосование вне помещения для голосования (на дому) проводится, на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. В своем заявлении (обращении) избиратель указывает уважительную причину, по которой он не может прибыть в помещение для голосования. Заявление (устное обращение) может быть подано избирателем в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов 13 сентября.

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Избирательная комиссия Ленинградской области