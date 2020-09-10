Неснижаемый «минимум» качества жизни для жителей Ленинградской области

«Нам предстоит сделать качественный рывок вперёд, разработав и приняв закон о социальных гарантиях, ─ сказал участвовавший в открытии Форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Сейчас законопроект включает 7 направлений работы, продолжается его обсуждение, свои предложения формулируют жители области. Я считаю, что первый шаг в нашей работе — это борьба с бедностью. Мы должны снижать количество тех, чей доход на сегодняшний день ниже прожиточного минимума».

Одной из главных тем Форума стала реализация Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в Ленинградской области.

Важным показателем выполнения регионом национальных целей является поддержка многодетных и молодых семей.

«Наша область молодая. Ежегодно прирост первоклассников в региональные школы составляет до 2 тысяч детей. Для повышения рождаемости мы строим современные медицинские центры, ведём реконструкцию родильных отделений в районах. В новом законе о социальных гарантиях мы предусмотрели выплаты за рождение первого ребёнка в размере 126 тысяч рублей, гарантируем детям место в детском саду, либо компенсацию за непредоставление места, в том числе, компенсацию частному детскому саду в размере 18 тысяч рублей, при условии снижения родительской платы, мы стремимся к односменному обучению в школах. Кроме того, мы предлагаем семьям с детьми льготную ипотеку», — поделился достижениями и планами в социальной сфере Александр Дрозденко.

Касаясь вопроса эффективной поддержки регионального бизнеса, губернатор подчеркнул, что «самое главное — это дать возможность бизнесу зарабатывать. Мы для этого много делаем. Ленинградская область одной из первых вышла на показатель 30% распределения госзаказа среди местных предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас мы хотим довести его до 50%. «Ноухау» Ленинградской области — это социальная ипотека для тех, кто строит социальные объекты».

Второй блок дискуссии начался с обсуждения итогов борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В период пандемии мы выстроили свою политику разумных ограничений — продуктовые магазины и промтоварные не закрывались. Местами товарооборот вырос на 40%», — рассказал Александр Дрозденко.

В третьем дискуссионном блоке речь зашла о стандартах современного образования и активной цифровизации.

«Не надо бояться новых технологий, — сказал губернатор собравшимся в зале участникам Форума. - Я, например, пропагандист того, чтобы делать домашнюю работу школьникам онлайн. Однако обучения лицом к лицу никто не отменял. Такой формат лучше передает эмоции. Также и в бизнесе. Где можно — мы перейдём на цифру. Например, наш следующий шаг — аккумулировать все коммунальные услуги в одном гаджете, а также уйти в цифру в социальной защите».

Возвращаясь к законопроекту о социальных гарантиях Александр Дрозденко рассказал, что он называет будущий закон «вилы в спину чиновнику» — закон четко регламентирует стандарт качества жизни населения, вне зависимости от внешних обстоятельств. «Я уверен, что такой жесткий закон станет драйвером роста для всего региона», — подчеркнул губернатор.