Гатчинский район голосует

Сегодня - второй день досрочного голосования. Чтобы избирателям было удобно реализовать своё избирательное право, досрочное голосование проходит в помещении для голосования, на дому, а также на придомовых территориях.

Этим правом активно пользуются гатчинцы. Так, члены участковой избирательной комиссии № 376 сегодня днем оборудовали помещение для голосования в большом дворе, объединяющем несколько многоквартирных домов на улице Радищева и Карла Маркса. Пожилые избиратели возможность проголосовать рядом с домом не упустили: близко, комфортно и безопасно. Да и молодые люди, увидев во дворе помещения для голосования, тоже поспешили исполнить свой гражданский долг.

Для голосования на дому по уважительной причине избирателю необходимо обратиться в участковую комиссию по месту регистрации с письменным заявлением или устным сообщением до 14.00 13 сентября.

Напоминаем, что Единый день голосования состоится в воскресение, 13 сентября.