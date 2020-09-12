Гатчинский район голосует

Сегодня - второй
день досрочного голосования. Чтобы избирателям было удобно реализовать своё
избирательное право, досрочное голосование проходит в помещении для
голосования, на дому, а также на придомовых территориях.
Этим правом
активно пользуются гатчинцы. Так, члены участковой избирательной комиссии № 376
сегодня днем оборудовали помещение для голосования в большом дворе,
объединяющем несколько многоквартирных домов на улице Радищева и Карла Маркса. Пожилые
избиратели возможность проголосовать рядом с домом не упустили: близко,
комфортно и безопасно. Да и молодые люди, увидев во дворе помещения для
голосования, тоже поспешили исполнить свой гражданский долг.
Для голосования на
дому по уважительной причине избирателю необходимо обратиться в участковую
комиссию по месту регистрации с письменным заявлением или устным сообщением до
14.00 13 сентября.
Напоминаем, что
Единый день голосования состоится в воскресение, 13 сентября.