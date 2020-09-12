Ленинградская область продолжает снимать ограничения

Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В торговых центрах и комплексах второй («желтой») зоны, к которой относится и Гатчинский район, сняты ограничения по площади торговых объектов, которым разрешено работать. Также в новом документе отсутствует условие для работы торговых центрах по обязательной реализации в них продуктов питания или товаров первой необходимости. При этом осталось ограничение по количеству посетителей – не более одного человека на 4 кв. м.

В третьей («зеленой») зоне снято ограничение по заполняемости залов кинотеатров. Предприятиям общественного питания в «желтой» и «зеленой» зонах также разрешено работать без ограничения по заполняемости посадочных мест в залах.

Разрешена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат в «желтой» и «зеленой» зонах.

Также новым постановлением внесены изменения в транспортные экскурсионные перевозки — снято ограничение по общему количеству пассажиров, но осталось обязательное условие соблюдения социальной дистанции и использования масок.