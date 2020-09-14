Неделя с 14 сентября начнется без света в Гатчинском районе

14.09.20 с 09.00 до 16.00

г. Гатчина

ул. Авиатриссы Зверевой д. 18к1, 18к2, 18к3, 23А; ул. Красных Военлётов д.7

16.09.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Можайская д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32; пер. Ключевой д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

пер. Деповской д. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13; ул. Матвеева д. 1/2, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27; пер. Паровозный д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12; ул. Грунтовая д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

ул. Ломоносова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21; ул. Ленинградских Ополченцев д. 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

16.09.20 09.09.20 с 09.00 до 14.00

г. Гатчина

Красноармейский пр.: 3а, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 24А

18.09.20 с 09.00 до 14.00

г. Гатчина

ул. Киевская д. 6, 8, 10, 10Б, 7/15, 7/1, 6Г,4А, 4Б

17.09.20 с 08.30 до 17.00

Таицкое ГП

п. Тайцы

ул. Советская д. 1 - 10; ул. Санаторская д. 1 - 4; ул. Привокзальная д.1;

ул. Поселковая д. 1 - 15; ул. Некрасова д. 1 - 23; ул. Санаторская д.49 - 71;

ул. Большие Тайцы д. 47 - 80А; ул. Тургенева д. 1 - 10; ш. Санаторское д. 4 - 48; ул. Чкалова д. 1 - 10; ул. Некрасова д. 20 - 29; ул. Щорса д. 1 - 20;

ул. Фрунзе д. 1 - 9; ул. Парковая д. 1 - 30; ул. Островского д. 148 - 158;

ул. Звездная д. 1 - 20;ул. Юного Ленинца д. 97 - 121; ул. Пушкина д. 67 - 102; ул. Островского д.88 - 146; ул. Юного Ленинца д.125; ул. Звездная д. 2;

ул. Островского д. 127; ул. Капитана Желтова д. 1 - 33,35 - 43, 1А, 2А, 4А, 7А, 6А,5А;ул. Комсомольская д. 17 - 31, 26; ул. Колхозная д. 2 - 7А, 8 - 31;

ул. Новостроек д. 1 - 18; ул. Пионерская д. 1 - 9; ул. Первомайская д. 1 - 19; ул. Октябрьская д. 2 - 30; ул. Калинина д. 93-148; ул. Колхозная 8-31; ул. Юбилейная д.2

18.09.20 с 08.30 до 15.30

Таицкое ГП

п. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36;

ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24;

ул. Карьерная д. 1; ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б; ул. Песочная д. 28-66; пер. Солнечный д.1-6; ул. Железнодорожная д.22; д. Старицы д. 1-30, 28, 37; ул. Островского д. 2-19; ул. Калинина д. 1-22; ул. Евгеньевская д. 1-21;пер. Стрелкин д. 1-3; ул. Озерная д. 1-9; ул. Железнодорожная д. 1-19;

пер. Пролетарский 1-3; пер. Ленинградский 1-5; пер. Московский д. 1-5;

ул. Юного Ленинца д. 2-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; Гатчинское шоссе д. 2, 16А; ,ул. Калинина д. 1-93; ул. Островского д. 23-87; ул. Советская д. 53-76; пер. Советский д. 4-8; ул. Кирова д. 2-33;

ул. Красногвардейская д. 1-28; пер. Красногвардейский д. 1-6; ул. Кирова д.30; ул. Новая д. 1-44; ул. Вербная д. 1-31;

с 17.09.20 по 18.09.20 с 09.00 до16.00 (с включением на ночь)

Таицкое ГП

п. Тайцы

ул.Юбилейная д. 1А, 2А;

14.09.20 с 09.00 до 13.00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Красная д.14-29;

ул. Сергучевская д.35-43

с 14.09.20 по 16.09.20 с 09.00 до 16.00 (с включением на ночь)

Сиверское ГП

п. Сиверский

ул. Львовская д. 1-53; пр-т. Пролетарский д. 18-35;

ш. Белогорское д. 16-30, 85-99; ул. Крупская д. 1-15;

пр-т. Республиканский д. 57-76





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

17.09.20,18.09.20 с 10:00 до 18:00.

Пудомягское СП:

массив Лукаши, с-во «Комсомолец», Центральная дом 2

д. Вярлево, ул. Дорожная, д. 2А,4,4А.,

п. Лукаши ул. Средняя, Малая, Овражная

15.09.20 с 10.00-18.00

д. Корпикюля ч\с

Пудостьское СП

15.09.20 с 00:00 до 23.00 дважды на 30 минут

Д. Пеушалово, д. Лайдузи, СНТ Автовец, СНТ Волна,

Сиверский

14-09-2020 09:00 -17:00

п. Сиверский, Комсомольский проспект