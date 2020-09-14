В области подвели итоги выборов

По
данным Леноблизбиркома, активность жителей составила 51,52%. Участие в
голосовании приняли 701 167 человек.
Второе
место по результатам голосования занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев ─ 7,30%.
Третье место — у кандидата от партии «Справедливая Россия» Александра Перминова
─ 4,57%, четвертым в выборной гонке стал кандидат от «Гражданской платформы»
Александр Габитов —3,06%.
Александр
Дрозденко поблагодарил жителей области за доверие, а конкурентов на выборах —
за честную борьбу. «Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за
доверие, а всех кандидатов — за честную борьбу», — сказал Александр Дрозденко,
комментируя итоги состоявшихся в Ленинградской области выборов губернатора.
Александр
Дрозденко отметил, что «попытки расшатать ситуацию извне — не работают в
Ленинградской области, поскольку регион живет как одна семья». «А в своей семье
мы всегда найдем взаимопонимание», — подчеркнул глава региона.
В
ближайшее время Александр Дрозденко намерен сконцентрироваться на принятии и
выполнении закона о социальных гарантиях, который он весь последний месяц
обсуждал на многочисленных встречах с жителями области. «Жители региона внесли
много важных предложений в законопроект, так что социальных гарантий, видимо,
будет не 47, а значительно больше».
Выполнение
законопроекта потребует серьезных усилий от правительства области, уже в
ближайший четверг на его очередном заседании будет обсуждаться план работы и
бюджет будущего года, который рассчитывается уже с учетом необходимости
исполнения социальных гарантий.
Александр
Дрозденко отметил, что Ленинградская область сумела успешно преодолеть
экономические последствия пандемии коронавируса, последние данные статистики
свидетельствуют, что по объему отгруженных товаров и оказанных услуг область
уже вышла на уровень прошлого года.
«Губернатор — не политик, он — старший брат в семье, хозяин на своей земле, в хорошем смысле этого слова, — тот, кто отвечает за все, что на этой земле происходит», — резюмировал свое кредо Александр Дрозденко.
Как
рассказали в Избирательной комиссии Ленинградской области, самыми активными
стали избиратели в Лодейнопольском районе ─ там участие в голосовании приняли
65,66% населения. В Тосненском районе на выборы пришло 63,59%, в Сланцевском
районе ─ 62,25%. В Подпорожском районе проголосовали 58,94% избирателей.
Кроме
выборов губернатора Ленинградской области в регионе прошли дополнительные
выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Здесь победу одержал Михаил
Макаров, кандидат от «Единой России».