В области подвели итоги выборов

По данным Леноблизбиркома, активность жителей составила 51,52%. Участие в голосовании приняли 701 167 человек.

Второе место по результатам голосования занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев ─ 7,30%. Третье место — у кандидата от партии «Справедливая Россия» Александра Перминова ─ 4,57%, четвертым в выборной гонке стал кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов —3,06%.

Александр Дрозденко поблагодарил жителей области за доверие, а конкурентов на выборах — за честную борьбу. «Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за доверие, а всех кандидатов — за честную борьбу», — сказал Александр Дрозденко, комментируя итоги состоявшихся в Ленинградской области выборов губернатора.

Александр Дрозденко отметил, что «попытки расшатать ситуацию извне — не работают в Ленинградской области, поскольку регион живет как одна семья». «А в своей семье мы всегда найдем взаимопонимание», — подчеркнул глава региона.

В ближайшее время Александр Дрозденко намерен сконцентрироваться на принятии и выполнении закона о социальных гарантиях, который он весь последний месяц обсуждал на многочисленных встречах с жителями области. «Жители региона внесли много важных предложений в законопроект, так что социальных гарантий, видимо, будет не 47, а значительно больше».

Выполнение законопроекта потребует серьезных усилий от правительства области, уже в ближайший четверг на его очередном заседании будет обсуждаться план работы и бюджет будущего года, который рассчитывается уже с учетом необходимости исполнения социальных гарантий.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область сумела успешно преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, последние данные статистики свидетельствуют, что по объему отгруженных товаров и оказанных услуг область уже вышла на уровень прошлого года.

«Губернатор — не политик, он — старший брат в семье, хозяин на своей земле, в хорошем смысле этого слова, — тот, кто отвечает за все, что на этой земле происходит», — резюмировал свое кредо Александр Дрозденко.

Как рассказали в Избирательной комиссии Ленинградской области, самыми активными стали избиратели в Лодейнопольском районе ─ там участие в голосовании приняли 65,66% населения. В Тосненском районе на выборы пришло 63,59%, в Сланцевском районе ─ 62,25%. В Подпорожском районе проголосовали 58,94% избирателей.

Кроме выборов губернатора Ленинградской области в регионе прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Здесь победу одержал Михаил Макаров, кандидат от «Единой России».