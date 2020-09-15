Гатчинцы у «Арки Победы»

В мероприятии принял
участие глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко, депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители муниципальных
образований, ветеранских организаций, жители Красносельского и Пушкинского
районов Санкт-Петербурга, Ломоносова и Гатчины.
Гатчинскую делегацию
возглавлял Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров.
Организационно-транспортные вопросы взял на себя комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района
- Гатчину и Красное
село много лет связывает крепкая дружба, - рассказывает Юрий Назаров. – Стараниями
жителей Гатчины в Красном селе на улице Бронетанковой был установлена памятная
доска с барельефом Почетному гражданину Гатчинского района, освободителю Красного
села, герою-танкисту Александру Мнацаканову. Каждый год по приглашению
администрации Красносельского района ветераны, кадеты, студенты и школьники
приезжают на торжественные мероприятия, возлагают цветы в памятные дни. И в
этот раз для нас был организован отличный прием.
В
церемонии возложения венков и цветов у Триумфальной арки приняли участие
студенты технического факультета Государственного института экономики,
финансов, права и технологий. Гатчинцы вспомнили о трагических событиях Великой
Отечественной войны, почтили память жертв блокады, познакомились с делегациями
городов-соседей и сфотографировались на память.
В этот день на площади было много военных. Был здесь и частый гость нашего
города - Герой Российской Федерации, председатель межрегиональной
общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области». генерал-майор Геннадий Фоменко. Украшением мероприятия стал
торжественный проход по площади воинских подразделений.