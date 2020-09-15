Гатчинцы у «Арки Победы»

В мероприятии принял участие глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители муниципальных образований, ветеранских организаций, жители Красносельского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга, Ломоносова и Гатчины.

Гатчинскую делегацию возглавлял Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров. Организационно-транспортные вопросы взял на себя комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района

- Гатчину и Красное село много лет связывает крепкая дружба, - рассказывает Юрий Назаров. – Стараниями жителей Гатчины в Красном селе на улице Бронетанковой был установлена памятная доска с барельефом Почетному гражданину Гатчинского района, освободителю Красного села, герою-танкисту Александру Мнацаканову. Каждый год по приглашению администрации Красносельского района ветераны, кадеты, студенты и школьники приезжают на торжественные мероприятия, возлагают цветы в памятные дни. И в этот раз для нас был организован отличный прием.

В церемонии возложения венков и цветов у Триумфальной арки приняли участие студенты технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Гатчинцы вспомнили о трагических событиях Великой Отечественной войны, почтили память жертв блокады, познакомились с делегациями городов-соседей и сфотографировались на память.

В этот день на площади было много военных. Был здесь и частый гость нашего города - Герой Российской Федерации, председатель межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». генерал-майор Геннадий Фоменко. Украшением мероприятия стал торжественный проход по площади воинских подразделений.