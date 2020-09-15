Выездная вакцинация от гриппа в Гатчине будет проводится ежедневно

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям, начиная с шести месяцев; людям, страдающим хроническими заболеваниями; беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Обращаем внимание, что тестирование на антитела к COVID-19 в данной передвижной амбулатории проводиться не будет!