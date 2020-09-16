Гатчинцы - на фестивале Дней татарской культуры

В рамках фестиваля Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посвященных 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, 12 сентября прошла трансляция большого онлайн-концерта с участием с участием заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на YouTube канале «Piter Tatar», а также на сайте Всемирного конгресса татар. В программе также была интерактивная экскурсия по историческим памятным местам Санкт-Петербурга, связанным с историей татар региона.

В социальных сетях было размещено много положительных отзывов. По мнению зрителей, фестиваль прошел на высоком эстетическом и организационно - художественном уровне. Слова благодарности были адресованы постоянному представительству Республики Татарстан в Санкт Петербурге и Ленинградской области, всем организаторам и участникам и, конечно же, талантливым ведущим, в числе которых был наш земляк – известный вокалист Динар Байтемиров.

Напомним, что дни татарской культуры, посвященные 100-летию ТАССР, проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 30 августа по 30 сентября. Накануне, с 28 августа по 30 августа, Всемирный конгресс татар пригласил руководителей татарских организаций на празднование в город Казань. На мероприятии присутствовали руководители с разных регионов России, а зарубежные гости участвовали в онлайн-режиме. От Санкт-Петербурга и Ленинградской области конгресс посетила большая делегация, в которой Гатчину и район представлял руководитель Татарско-Башкирского общества «Юлдаш» Ильяс Норов.

- Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил со своей программой по сохранению культуры, языка и традиции татарского народа, после чего все присутствующие проголосовали за резолюцию данного проекта, - рассказал делегат конгресса Ильяс Норов. - Затем нас пригласили на большой концерт «Играй, гармонь», в Казанский кремль и на ипподром. Праздник закончился красочным фейерверком. Делегации Ленинградской области выразила глубокая благодарность организаторам мероприятия.