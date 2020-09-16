Гатчинцы - на фестивале Дней татарской культуры

В рамках фестиваля Дней татарской культуры
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посвященных 100-летию образования
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, 12 сентября прошла
трансляция большого онлайн-концерта с участием с участием заслуженных артистов
и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на YouTube
канале «Piter Tatar», а также на сайте Всемирного конгресса татар. В программе
также была интерактивная экскурсия по историческим памятным местам
Санкт-Петербурга, связанным с историей татар региона.
В социальных сетях было размещено много
положительных отзывов. По мнению зрителей, фестиваль прошел на высоком
эстетическом и организационно - художественном уровне. Слова благодарности были
адресованы постоянному представительству Республики Татарстан в Санкт
Петербурге и Ленинградской области, всем организаторам и участникам и, конечно
же, талантливым ведущим, в числе которых был наш земляк – известный вокалист
Динар Байтемиров.
Напомним, что дни татарской культуры,
посвященные 100-летию ТАССР, проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области с 30 августа по 30 сентября. Накануне, с 28 августа по 30 августа,
Всемирный конгресс татар пригласил руководителей татарских организаций на
празднование в город Казань. На мероприятии присутствовали руководители с
разных регионов России, а зарубежные гости участвовали в онлайн-режиме. От
Санкт-Петербурга и Ленинградской области конгресс посетила большая делегация, в
которой Гатчину и район представлял руководитель Татарско-Башкирского общества
«Юлдаш» Ильяс Норов.
- Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов выступил со своей программой по сохранению культуры, языка и
традиции татарского народа, после чего все присутствующие проголосовали за
резолюцию данного проекта, - рассказал делегат конгресса Ильяс Норов. - Затем
нас пригласили на большой концерт «Играй, гармонь», в Казанский кремль и на
ипподром. Праздник закончился красочным фейерверком. Делегации Ленинградской
области выразила глубокая благодарность организаторам мероприятия.