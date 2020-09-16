Выездная вакцинация от гриппа - в микрорайоне Въезд

Обращаем внимание, что 17-го и 18-го
сентября передвижная амбулатория Гатчинской КМБ, в которой будет проводиться
вакцинация от гриппа взрослого населения, будет работать в микрорайоне Въезд, у
магазина «О’кей» с 16.00 до 18.00.
На площади у Варшавского вокзала 17 и 18
сентября передвижная амбулатория работать не будет!
Напомним, что вакцинация от гриппа
взрослого населения проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю
М».
Вакцинация рекомендуется всем группам
населения, но особенно она показана людям, страдающим хроническими
заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального
риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы
обслуживания и транспорта.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа
немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).