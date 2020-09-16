Выездная вакцинация от гриппа - в микрорайоне Въезд

Обращаем внимание, что 17-го и 18-го сентября передвижная амбулатория Гатчинской КМБ, в которой будет проводиться вакцинация от гриппа взрослого населения, будет работать в микрорайоне Въезд, у магазина «О’кей» с 16.00 до 18.00.

На площади у Варшавского вокзала 17 и 18 сентября передвижная амбулатория работать не будет!

Напомним, что вакцинация от гриппа взрослого населения проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Флю М».

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).