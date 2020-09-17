В Доме правительства
Ленинградской области прошла церемония официального вступления Александра
Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области.
Александру Дрозденко
вручено удостоверение об избрании главой Ленинградской области и символ власти
— должностной знак.
Избранный губернатор в
соответствии с Уставом региона принес присягу. «Клянусь при осуществлении
полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы Ленинградской области,
честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить
процветанию Ленинградской области и благополучию её жителей», — торжественно
произнес Александр Дрозденко.
Подводя итоги предыдущего
срока работы, он отметил, что за последние пять лет ситуация в регионе
значительно изменилась в лучшую сторону: «Мы оказались единственным регионом
Северо-Запада, у которого не допущено падение доходной части бюджета и мы
показали + 5% за 8 месяцев к уровню прошлого года. Это говорит о том, что
стратегия, которую мы выбрали на развитие Ленинградской области — работает и
дает свой результат».
Александр Дрозденко также
отметил, что в ближайшие пять лет регион будет продолжать работать над
социально-экономическим развитием и основой этой работы станет новый закон о
социальных гарантиях в Ленинградской области: «Закон, который я уже назвал
«вилами в спину чиновников» и который не позволит нам допустить провала ни в
чем. В этом законе — наши задачи в экономике, социальной сфере, в развитии
инженерной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, и так далее. Мы ставим перед собой амбициозные цели, которых должны
достигнуть в ближайшие три-пять лет. Это не просто программа, это — закон,
который станет основным документом, помимо бюджета и устава области, с которым
мы будем работать ближайшие годы».
Глава региона
поблагодарил избирателей, которые поддержали его на выборах и тех, кто пришел
на выборы и проголосовал не за него, отметив, что учтет конструктивную критику,
которая помогает в развитии и движении вперед, попросил прощения у своей семьи,
которая на ближайшие 5 лет будет лишена в полной мере его внимания и
поблагодарил всех, кто составил единую Команду-47 Ленинградской области,
которая помогает работать и побеждать региону.
«Быть в Команде-47 — это
не почет, это право на серьезную работу. Поверьте, впереди легче не будет,
отставших ждать не будем, впереди много работы. Спасибо всем! Будем работать!»,
— обозначил перспективы Александр Дрозденко.
На церемонии Александра
Дрозденко со вступлением в должность поздравили полномочный представитель
президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
В зале присутствовали
почетные граждане Ленинградской области, парламентарии, представители
муниципальных районов, заслуженные люди региона.