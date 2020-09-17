В Доме правительства Ленинградской области прошла церемония официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области.

Александру Дрозденко вручено удостоверение об избрании главой Ленинградской области и символ власти — должностной знак.

Избранный губернатор в соответствии с Уставом региона принес присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы Ленинградской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию её жителей», — торжественно произнес Александр Дрозденко.

Подводя итоги предыдущего срока работы, он отметил, что за последние пять лет ситуация в регионе значительно изменилась в лучшую сторону: «Мы оказались единственным регионом Северо-Запада, у которого не допущено падение доходной части бюджета и мы показали + 5% за 8 месяцев к уровню прошлого года. Это говорит о том, что стратегия, которую мы выбрали на развитие Ленинградской области — работает и дает свой результат».

Александр Дрозденко также отметил, что в ближайшие пять лет регион будет продолжать работать над социально-экономическим развитием и основой этой работы станет новый закон о социальных гарантиях в Ленинградской области: «Закон, который я уже назвал «вилами в спину чиновников» и который не позволит нам допустить провала ни в чем. В этом законе — наши задачи в экономике, социальной сфере, в развитии инженерной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, и так далее. Мы ставим перед собой амбициозные цели, которых должны достигнуть в ближайшие три-пять лет. Это не просто программа, это — закон, который станет основным документом, помимо бюджета и устава области, с которым мы будем работать ближайшие годы».

Глава региона поблагодарил избирателей, которые поддержали его на выборах и тех, кто пришел на выборы и проголосовал не за него, отметив, что учтет конструктивную критику, которая помогает в развитии и движении вперед, попросил прощения у своей семьи, которая на ближайшие 5 лет будет лишена в полной мере его внимания и поблагодарил всех, кто составил единую Команду-47 Ленинградской области, которая помогает работать и побеждать региону.

«Быть в Команде-47 — это не почет, это право на серьезную работу. Поверьте, впереди легче не будет, отставших ждать не будем, впереди много работы. Спасибо всем! Будем работать!», — обозначил перспективы Александр Дрозденко.

На церемонии Александра Дрозденко со вступлением в должность поздравили полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В зале присутствовали почетные граждане Ленинградской области, парламентарии, представители муниципальных районов, заслуженные люди региона.