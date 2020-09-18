Акции «Мой учитель»: школьники поздравляют педагогов

Акции «Мой учитель»: школьники поздравляют педагогов

С 14 сентября по 10 октября в социальных сетях проходит акция Министерства просвещения Российской Федерации «Мой учитель». Акция приурочена ко Дню учителя, отмечаемому 5 октября, и соберет фото- и видеопоздравления со всей страны.

Рубрики : Общество     18 Sep 2020

К участию приглашаются все школьники России и ученики школ на территории посольств РФ. Рассказать о своем любимом педагоге в социальных сетях, отблагодарить его, поздравить или просто поделиться позитивным примером можно в форматах фото и видео. Готовую работу необходимо сопроводить текстом-поздравлением, добрым воспоминанием или креативной историей, а потом выложить в одну из трех социальных сетей на выбор: Instagram, Вконтакте или TikTok.

Сюжеты роликов и фотографий могут быть абсолютно любыми. Главное, чтобы в них был задействован сам учитель, а язык повествования оставался доброжелательным и грамотным.

О полных условиях и правилах участия можно узнать на сайтах:

https://prosv.ru/pages/my_teacher.html

edu.gov.ru/teacher

Авторы трех самых интересных и душевных работ получат памятные призы от Министерства просвещения РФ и партнеров акции, креативные и яркие фото и видео обязательно будут опубликованы в официальных группах.

 

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