Акции «Мой учитель»: школьники поздравляют педагогов

К участию приглашаются все школьники России и ученики школ на территории посольств РФ. Рассказать о своем любимом педагоге в социальных сетях, отблагодарить его, поздравить или просто поделиться позитивным примером можно в форматах фото и видео. Готовую работу необходимо сопроводить текстом-поздравлением, добрым воспоминанием или креативной историей, а потом выложить в одну из трех социальных сетей на выбор: Instagram, Вконтакте или TikTok.

Сюжеты роликов и фотографий могут быть абсолютно любыми. Главное, чтобы в них был задействован сам учитель, а язык повествования оставался доброжелательным и грамотным.

О полных условиях и правилах участия можно узнать на сайтах:

https://prosv.ru/pages/my_teacher.html

edu.gov.ru/teacher

Авторы трех самых интересных и душевных работ получат памятные призы от Министерства просвещения РФ и партнеров акции, креативные и яркие фото и видео обязательно будут опубликованы в официальных группах.