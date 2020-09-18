Акции «Мой учитель»: школьники поздравляют педагогов

К участию приглашаются все школьники России и ученики
школ на территории посольств РФ. Рассказать о своем любимом педагоге в
социальных сетях, отблагодарить его, поздравить или просто поделиться позитивным
примером можно в форматах фото и видео. Готовую работу необходимо
сопроводить текстом-поздравлением, добрым воспоминанием или креативной
историей, а потом выложить в одну из трех социальных сетей на выбор: Instagram,
Вконтакте или TikTok.
Сюжеты роликов и фотографий могут быть абсолютно
любыми. Главное, чтобы в них был задействован сам учитель, а язык повествования
оставался доброжелательным и грамотным.
О полных условиях и правилах участия можно узнать на
сайтах:
https://prosv.ru/pages/my_teacher.html
Авторы трех самых интересных и душевных работ получат
памятные призы от Министерства просвещения РФ и партнеров акции, креативные и
яркие фото и видео обязательно будут опубликованы в официальных группах.