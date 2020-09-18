Вебинары о поддержке социального предпринимательства пройдут в Ленинградской области

Организатор события, Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области, приглашает к участию граждан, которые испытывают трудности с трудоустройством в связи с жизненной ситуацией или проблемами со здоровьем. По словам одного из спикеров прошедшего вебинара, «начать своё дело проще, чем устроиться на работу». Именно под этим девизом вебинары по социальному предпринимательству продолжают охватывать всё новые и новые районы Ленинградской области.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Начало трансляции в 10:00. Участие бесплатное.

Слушателям расскажут об одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки – стартовой субсидии от биржи труда. Кроме того, участники узнают, какую финансовую помощь могут оказать инфраструктуры поддержки предпринимательства начинающим бизнесменам. Размер выплат может показаться небольшим, но они будут как нельзя кстати, чтобы запустить бизнес и начать работать. Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области расскажет о нефинансовых мерах поддержки: обучение, бизнес-планирование и бизнес-продвижение и предоставит возможность записаться на индивидуальную консультацию профильных экспертов.

Ключевым моментом программы станут реальные истории спикеров о том, как они, решая личную проблему, пришли к идее помощи другим, как научились зарабатывать и уверенно шли к своей цели несмотря ни на что.

Слушатели получат ответы на все интересующие вопросы и, возможно, даже предложения о наставничестве.

Для участия в вебинаре приглашаются:

- - действующие предприниматели из числа социально незащищенных слоев населения;

- - многодетные или одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе родители детей-инвалидов;

- - пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

- - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

- - выпускники детских домов;

- - малоимущие граждане.

Приглашаем всех желающих из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России присоединиться к трансляции.

Регистрация на вебинар по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1428095/.