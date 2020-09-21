10-классников ждут диагностические работы

По информации пресс-службы областного комитета общего и профессионального образования, десятиклассники будут писать две работы по обязательным предметам – русскому языку и математике, и еще одну - по любому предмету, который они выберут в зависимости от профиля обучения.

Известны и конкретные даты проведения диагностических работ:

22 сентября – география, история;

29 сентября – математика;

2 октября – обществознание, литература;

6 октября – русский̆ язык;

9 октября – информатика и ИКТ, физика, химия;

13 октября – биология, английский̆ язык.

Несмотря на то, что работы будут проводить по технологии и контрольно-измерительным материалам Основного государственного экзамена, это не будет считаться экзаменом. Также не будут выставляться оценки в журнал.

«В зависимости от уровня образовательных результатов обучающегося будет выстроена работа по устранению пробелов знаний школьника для его дальнейшего успешного обучения», – объясняют в комитете необходимость данной проверки.