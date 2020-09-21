10-классников ждут диагностические работы

По
информации пресс-службы областного комитета общего и профессионального
образования, десятиклассники будут писать две работы по обязательным предметам
– русскому языку и математике, и еще одну - по любому предмету, который они
выберут в зависимости от профиля обучения.
Известны
и конкретные даты проведения диагностических работ:
22
сентября – география, история;
29
сентября – математика;
2
октября – обществознание, литература;
6
октября – русский̆ язык;
9
октября – информатика и ИКТ, физика, химия;
13
октября – биология, английский̆ язык.
Несмотря
на то, что работы будут проводить по технологии и контрольно-измерительным
материалам Основного государственного экзамена, это не будет считаться
экзаменом. Также не будут выставляться оценки в журнал.
«В
зависимости от уровня образовательных результатов обучающегося будет выстроена
работа по устранению пробелов знаний школьника для его дальнейшего успешного
обучения», – объясняют в комитете необходимость данной проверки.