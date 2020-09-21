В 2020 году в Ленинградской области реализуются 11 проектов социально-экономической направленности на сумму свыше 15,5 млрд. рублей - это практически на 37% больше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев на их реализацию было израсходовано свыше 7 млрд рублей, в том числе порядка 3 млрд рублей - из федерального бюджета, сообщает Online47.

В это непростое для всех время, национальные проекты стали драйвером региональной экономики. Именно исполнение указа президента России Владимира Путина помогает региону «инвестировать в человека» и делать качество жизни ленинградцев еще лучше. Ведь когда синхронно работают региональные и федеральные программы - результат долго ждать не приходится.

Большая часть средств пойдет на выполнение программы «Жилье и городская среда» - 5,3 млрд. рублей, «Демография» - 4,1 млрд. рублей, «Безопасные и качественные автодороги» - 2,3 млрд. рублей, «Здравоохранение» - 1,4 млрд. рублей.

Комфортная среда для ленинградцев

Минстрой РФ в рамках реализации национальных проектов весной составил рейтинг регионов по исполнению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором Ленинградская область вышла в ТОП-5 субъектов РФ и заняла 4 место, набрав 82 балла из 132 возможных.

При этом областные города продолжают активно участвовать в федеральных конкурсах и получать дополнительное финансирование на благоустройство. Так, в 2020 году победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов «Малые города и исторические поселения» стали Гатчина и Сосновый Бор. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Так что в ближайшее время жители этих городов увидят у себя новые благоустроенные территории для отдыха.

За весенне-летний период в рамках проекта «Формирование комфортной и городской среды» запланировано вдохнуть «вторую жизнь» в 69 общественных территорий. Все работы уже завершены в г. Тосно, Луга, Ломоносов, Кировск, Волосовском, Волховском и Всеволожском районах. Самое главное, что местные жители принимают активное участие в жизни города или поселения, и сами выбирают территории для благоустройства путем голосования. Самые активные администрации за один год могут получить финансирование на 5-6 объектов.

Курс на обновление дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области велось строительство развязки в Мурино, которую давно ждали жители молодого города. И уже в сентябре «Ленавтодор» открыл два съезда-выезда с внутреннего кольца КАД, а также примыкания заработали со стороны Охтинской аллеи. В начале октября движение будет переключено на часть разворотного кругового перекрёстка, строительство которого продолжается. На реализацию масштабного проекта было выделено порядка 800 млн рублей.

Помимо строительства, в регионе параллельно идет и ремонт дорог. Также в рамках нацпроекта был приведен в порядок участок трассы Парголово — Огоньки во Всеволожском районе. В рамках нацпроекта еще отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновлён участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

Так или иначе, но национальные проекты в 47-м регионе реализуются согласно графику. Работа ведется по всем направлениям. Благодаря активному взаимодействию региона и федерального центра, качество жизни ленинградцев улучшается, и они сами видят изменения.

Фото: Валентин Илюшин/Online47