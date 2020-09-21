В
2020 году в Ленинградской области реализуются 11 проектов
социально-экономической направленности на сумму свыше 15,5 млрд. рублей - это
практически на 37% больше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев на их
реализацию было израсходовано свыше 7 млрд рублей, в том числе порядка 3 млрд
рублей - из федерального бюджета, сообщает Online47.
В
это непростое для всех время, национальные проекты стали драйвером региональной
экономики. Именно исполнение указа президента России Владимира Путина помогает
региону «инвестировать в человека» и делать качество жизни ленинградцев еще лучше.
Ведь когда синхронно работают региональные и федеральные программы - результат
долго ждать не приходится.
Большая
часть средств пойдет на выполнение программы «Жилье и городская среда» - 5,3
млрд. рублей, «Демография» - 4,1 млрд. рублей, «Безопасные и качественные
автодороги» - 2,3 млрд. рублей, «Здравоохранение» - 1,4 млрд. рублей.
Комфортная среда для ленинградцев
Минстрой
РФ в рамках реализации национальных проектов весной составил рейтинг регионов
по исполнению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в
котором Ленинградская область вышла в ТОП-5 субъектов РФ и заняла 4 место,
набрав 82 балла из 132 возможных.
При
этом областные города продолжают активно участвовать в федеральных конкурсах и
получать дополнительное финансирование на благоустройство. Так, в 2020 году
победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов «Малые города и
исторические поселения» стали Гатчина и Сосновый Бор. В настоящий момент
разрабатывается проектно-сметная документация. Так что в ближайшее время жители
этих городов увидят у себя новые благоустроенные территории для отдыха.
За
весенне-летний период в рамках проекта «Формирование комфортной и городской
среды» запланировано вдохнуть «вторую жизнь» в 69 общественных территорий. Все
работы уже завершены в г. Тосно, Луга, Ломоносов, Кировск, Волосовском,
Волховском и Всеволожском районах. Самое главное, что местные жители принимают
активное участие в жизни города или поселения, и сами выбирают территории для
благоустройства путем голосования. Самые активные администрации за один год
могут получить финансирование на 5-6 объектов.
Курс на обновление дорог
В
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Ленинградской области велось строительство развязки в Мурино, которую давно
ждали жители молодого города. И уже в сентябре «Ленавтодор» открыл два
съезда-выезда с внутреннего кольца КАД, а также примыкания заработали со
стороны Охтинской аллеи. В начале октября движение будет переключено на часть
разворотного кругового перекрёстка, строительство которого продолжается. На
реализацию масштабного проекта было выделено порядка 800 млн рублей.
Помимо
строительства, в регионе параллельно идет и ремонт дорог. Также в рамках
нацпроекта был приведен в порядок участок трассы Парголово — Огоньки во
Всеволожском районе. В рамках нацпроекта еще отремонтированы участки Дороги
жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне
Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском
районе обновлён участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.
Так
или иначе, но национальные проекты в 47-м регионе реализуются согласно графику.
Работа ведется по всем направлениям. Благодаря активному взаимодействию региона
и федерального центра, качество жизни ленинградцев улучшается, и они сами видят
изменения.
Фото:
Валентин Илюшин/Online47