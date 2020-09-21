В области прибавилось 57 гектаров леса

«Ленинградская область будет первым регионом России, который восполняет лесной фонд из земель запаса, каковых у нас около 300 тысяч гектаров. Будем проводить на них лесовосстановление и вводить в состав земель лесного фонда. Первыми нашими партнерами будут те, кто сегодня занимается активным строительством и реализацией крупных инвестиционных проектов Ленинградской области. Причем мы хотим, чтобы они это делали с коэффициентом один к двум: вывели один гектар леса — пожалуйста, введите в лесной фонд 2 гектара. Начнутся работы с Кингисеппского и Выборгского районов», — сообщил глава региона в ходе традиционной акции по посадке леса, которой в Ленинградской области отмечают День работников леса и начало осенней серии посадки лесохозяйственных культур.

Александр Дрозденко также отметил, что посадить свой лес может каждый житель Ленинградской области. Это можно сделать в любом из лесничеств региона, в городских садах и парках во время работ по благоустройству, у себя рядом с домом.

В субботу, 19 сентября, посадка леса прошла во всех лесничествах области – на площади 57 га высажено 138 тыс. штук саженцев сосны и ели. Центральные мероприятия состоялись в Ореховском участковом лесничестве во Всеволожском районе, здесь на площади 8 га было посажено более 19 тысяч сеянцев ели.

В Ленинградской области действует Лужский лесной селекционный центр, выращивающий уникальные сеянцы с закрытой корневой системой приживаемость которых более 90%. Вместе с семью лесными питомниками они производят около 41 млн штук саженцев. Область полностью обеспечивает себя посадочным материалом и реализует его в другие регионы. В этом году саженцы из Ленинградской области помогают озеленять Московскую и Свердловскую области.

Всего до окончания осеннего лесохозяйственного периода в Ленинградской области будет высажено 3,7 млн сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 1,3 тыс. га. С начала года мероприятия по лесовосстановлению на территории земель лесного фонда уже проведены на площади 9,8 тыс. га (53% от планового показателя), в том числе искусственное лесовосстановление — 6,8 тыс. га (77 %).

Ленинградская область ежегодно выполняет план по лесовосстановительным мероприятиям. В регионе, начиная с 2014 года, увеличиваются объемы искусственного лесовосстановления. В 2019 году план по лесовосстановлению в области выполнен на 114%, по искусственному лесовосстановлению — 102% .

С 2019 года работы по восстановлению леса определяются региональным проектом «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Основная задача проекта – достичь к 2024 году 100% показателя отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.