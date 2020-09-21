В области прибавилось 57 гектаров леса

«Ленинградская область
будет первым регионом России, который восполняет лесной фонд из земель запаса,
каковых у нас около 300 тысяч гектаров. Будем проводить на них
лесовосстановление и вводить в состав земель лесного фонда. Первыми нашими
партнерами будут те, кто сегодня занимается активным строительством и
реализацией крупных инвестиционных проектов Ленинградской области. Причем мы
хотим, чтобы они это делали с коэффициентом один к двум: вывели один гектар
леса — пожалуйста, введите в лесной фонд 2 гектара. Начнутся работы с
Кингисеппского и Выборгского районов», — сообщил глава региона в ходе
традиционной акции по посадке леса, которой в Ленинградской области отмечают
День работников леса и начало осенней серии посадки лесохозяйственных культур.
Александр Дрозденко также
отметил, что посадить свой лес может каждый житель Ленинградской области. Это
можно сделать в любом из лесничеств региона, в городских садах и парках во
время работ по благоустройству, у себя рядом с домом.
В субботу, 19 сентября,
посадка леса прошла во всех лесничествах области – на площади 57 га высажено
138 тыс. штук саженцев сосны и ели. Центральные мероприятия состоялись в
Ореховском участковом лесничестве во Всеволожском районе, здесь на площади 8 га
было посажено более 19 тысяч сеянцев ели.
В Ленинградской области
действует Лужский лесной селекционный центр, выращивающий уникальные сеянцы с
закрытой корневой системой приживаемость которых более 90%. Вместе с семью
лесными питомниками они производят около 41 млн штук саженцев. Область
полностью обеспечивает себя посадочным материалом и реализует его в другие
регионы. В этом году саженцы из Ленинградской области помогают озеленять
Московскую и Свердловскую области.
Всего до
окончания осеннего лесохозяйственного периода в Ленинградской области будет
высажено 3,7 млн сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 1,3 тыс. га. С
начала года мероприятия по лесовосстановлению на территории земель лесного
фонда уже проведены на площади 9,8 тыс. га (53% от планового показателя), в том
числе искусственное лесовосстановление — 6,8 тыс. га (77 %).
С 2019 года работы по
восстановлению леса определяются региональным проектом «Сохранение лесов» в
рамках национального проекта «Экология». Основная задача проекта – достичь к
2024 году 100% показателя отношения площади лесовосстановления к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений.