Губернатор увидел «Восход»

-
Работу после выборов мы начали с того, о чем говорили в ходе выборов, - пояснил
глава
региона. - Мы объявили следующий год в области — Годом чистой воды, и
речь не только о тех водоемах, которые нас окружают, но и о той воде, которую
мы употребляем. Сегодня в Гатчине завершается пусконаладочные работы
крупнейшего на Северо-Западе завода по производству различных видов питьевой
воды и напитков из нее. Это уникальное производство.
Строительство
завода завершено в июне 2020 года, до 2025 года планируется вывод на проектную
мощность. Основные виды выпускаемой продукции по проекту: вода питьевая в
бутылках разной емкости – от 0,5 до 19 литров, а также газированные и
негазированные напитки.
Александр
Дрозденко вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим и
главой города Гатчины и района Виталием Филоненко осмотрели цеха водоподготовки
и розлива, лабораторию и склад готовой продукции.
Главное
сырье – вода - добывается на территории предприятия из скважины на глубине 100
метров. Затем вода проходит многостадийную очистку, обеспечивающую высокое качество
на выходе. Подготовленная вода подается в накопительные емкости, после чего используется
для производства питьевых вод или безалкогольных напитков.
- Мы
только запустились. Но, тем не менее, в этом году планируем выпустить 20 млн
бутылок, а в следующем – 44 млн. В настоящее время на предприятии работает 99
человек, планируем довести до 135 человек, - сообщил директор ООО «Восход»
Андрей Лиманский.
Инвестиционный
проект компании «Восход» 1 сентября 2020 года включен в реестр региональных
инвестиционных проектов Ленинградской области, что позволит предприятию
получать пониженный до 10% налог на прибыль и 0% на имущество в течение четырех
налоговых периодов. Общий объем инвестиций по проекту 1 млрд 62 млн рублей.
Татьяна Можаева