Губернатор увидел «Восход»

- Работу после выборов мы начали с того, о чем говорили в ходе выборов, - пояснил глава региона. - Мы объявили следующий год в области — Годом чистой воды, и речь не только о тех водоемах, которые нас окружают, но и о той воде, которую мы употребляем. Сегодня в Гатчине завершается пусконаладочные работы крупнейшего на Северо-Западе завода по производству различных видов питьевой воды и напитков из нее. Это уникальное производство.

Строительство завода завершено в июне 2020 года, до 2025 года планируется вывод на проектную мощность. Основные виды выпускаемой продукции по проекту: вода питьевая в бутылках разной емкости – от 0,5 до 19 литров, а также газированные и негазированные напитки.

Александр Дрозденко вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим и главой города Гатчины и района Виталием Филоненко осмотрели цеха водоподготовки и розлива, лабораторию и склад готовой продукции.

Главное сырье – вода - добывается на территории предприятия из скважины на глубине 100 метров. Затем вода проходит многостадийную очистку, обеспечивающую высокое качество на выходе. Подготовленная вода подается в накопительные емкости, после чего используется для производства питьевых вод или безалкогольных напитков.

- Мы только запустились. Но, тем не менее, в этом году планируем выпустить 20 млн бутылок, а в следующем – 44 млн. В настоящее время на предприятии работает 99 человек, планируем довести до 135 человек, - сообщил директор ООО «Восход» Андрей Лиманский.

Инвестиционный проект компании «Восход» 1 сентября 2020 года включен в реестр региональных инвестиционных проектов Ленинградской области, что позволит предприятию получать пониженный до 10% налог на прибыль и 0% на имущество в течение четырех налоговых периодов. Общий объем инвестиций по проекту 1 млрд 62 млн рублей.

Татьяна Можаева