Микрохирургия для помощи онкобольным

В рамках проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в операционной
Ленинградского областного клинического онкологического диспансера в Кузьмолово
установлен микроскоп OPMI Vario 700 стоимостью 13,8 млн рублей. Он помогает
хирургам во время операций сшивать тончайшие сосуды и нервы и даже
восстанавливать пациенту удаленный язык за счет трансплантации его же
собственных тканей. Технология может сохранить голос, речь и эстетический вид
шеи после хирургического лечения рака гортани — в том числе после полного ее
удаления.
«Микрохирургия как
технология позволяет осуществить реконструкцию практически любого дефекта, что
особенно важно, если мы говорим о лечении опухолей головы и шеи. В результате
существует возможность полной социальной реабилитации и возврата к полноценной
жизни пациентов, которые ранее оставались глубокими инвалидами», —
прокомментировал заведующий отделением опухоли головы и шеи Андрей Карпенко.
Как уточнили в ЛОКОД, из
региональных диспансеров Ленинградский — единственный, где подобные операции
поставлены на поток. Команда хирургов ЛОКОД под руководством Андрея Карпенко
проводит до 40 операций в год.