Микрохирургия для помощи онкобольным

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в операционной Ленинградского областного клинического онкологического диспансера в Кузьмолово установлен микроскоп OPMI Vario 700 стоимостью 13,8 млн рублей. Он помогает хирургам во время операций сшивать тончайшие сосуды и нервы и даже восстанавливать пациенту удаленный язык за счет трансплантации его же собственных тканей. Технология может сохранить голос, речь и эстетический вид шеи после хирургического лечения рака гортани — в том числе после полного ее удаления.

«Микрохирургия как технология позволяет осуществить реконструкцию практически любого дефекта, что особенно важно, если мы говорим о лечении опухолей головы и шеи. В результате существует возможность полной социальной реабилитации и возврата к полноценной жизни пациентов, которые ранее оставались глубокими инвалидами», — прокомментировал заведующий отделением опухоли головы и шеи Андрей Карпенко.

Как уточнили в ЛОКОД, из региональных диспансеров Ленинградский — единственный, где подобные операции поставлены на поток. Команда хирургов ЛОКОД под руководством Андрея Карпенко проводит до 40 операций в год.