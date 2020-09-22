Поэтическая суббота в сиверской библиотеке

В 2020 году вышла в свет его новая книга стихов «Пуская звучит нам только Благовест». Этой радостью поэт и поделился с поклонниками своего творчества. Собравшиеся услышали в авторском исполнении патриотические и лирические стихи. Поэта поздравили собратья по перу – Виктор Иванов, юмористы Владимир Иванов и Юрий Федоров. Автор-исполнитель Игорь Хлыстов исполнил песни, написанные им на стихи виновника торжества.

Особый музыкальный подарок Владимиру и его жене преподнесла Елена Львова, исполнив в их честь свою песню.

В конце встречи автор раздал желающим экземпляры книги с автографом.

Фото Ларисы Киселевой