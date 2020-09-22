Поэтическая суббота в сиверской библиотеке

Поэтическая суббота в сиверской библиотеке

В субботу, 19 сентября, гостиная библиотеки им. А.Н. Майкова наполнилась поэтическими строками и мелодиями – на творческом вечере поэта ЛИТО «Сиверское братство» Владимира Сабадаша.

Рубрики : Культура     22 Sep 2020

В 2020 году вышла в свет его новая книга стихов «Пуская звучит нам только Благовест». Этой радостью поэт и поделился с поклонниками своего творчества. Собравшиеся услышали в авторском исполнении патриотические и лирические стихи. Поэта поздравили собратья по перу – Виктор Иванов, юмористы Владимир Иванов и Юрий Федоров. Автор-исполнитель Игорь Хлыстов исполнил песни, написанные им на стихи виновника торжества.

Особый музыкальный подарок Владимиру и его жене преподнесла Елена Львова, исполнив в их честь свою песню.

В конце встречи автор раздал желающим экземпляры книги с автографом.

Фото Ларисы Киселевой


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