Поэтическая суббота в сиверской библиотеке

В
2020 году вышла в свет его новая книга стихов «Пуская звучит нам только
Благовест». Этой радостью поэт и поделился с поклонниками своего творчества.
Собравшиеся услышали в авторском исполнении патриотические и лирические стихи.
Поэта поздравили собратья по перу – Виктор Иванов, юмористы Владимир Иванов и
Юрий Федоров. Автор-исполнитель Игорь Хлыстов исполнил песни, написанные им на
стихи виновника торжества.
Особый
музыкальный подарок Владимиру и его жене преподнесла Елена Львова, исполнив в
их честь свою песню.
В
конце встречи автор раздал желающим экземпляры книги с автографом.
Фото Ларисы Киселевой