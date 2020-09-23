Фестиваль собрал 11 команд из 10 учебных заведений Ленинградской области. Гатчинский район представляли студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского под руководством своего преподавателя, тренера по легкой атлетике Вениамина Соловьева.

Ребятам предстояло преодолеть дистанцию 10 км туристского похода и сразиться на полосе препятствий. После прохождения мастер-классов все команды успешно выполнили нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования (азимут), укладке рюкзаков и постановке палатки. В результате, гатчинские студенты завоевали бронзу.

На церемонии награждения главный специалист комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Сергей Безруков пригласил всех участников на предстоящее мероприятие – Летний Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов профессиональных образовательных организаций, который пройдет 7 октября в поселке Токсово Всеволожского района на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово».

Все участники фестиваля получили памятные сувениры и фотографии с символикой комплекса ГТО.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА