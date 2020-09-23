«Пандемия показала, что мы можем много, когда есть командный дух!»

- Татьяна Венедиктовна, в регионе реализуется проект «Ленинградское здоровье». Расскажите о нем подробнее.

- Проект «Ленинградское здоровье» направлен на повышение доступности медпомощи жителям региона. 67 комплексов выезжают в 800 населенных пунктов Ленобласти. Специалисты первичного звена осматривают пациентов в рамках программы по диспансеризации. Кроме того, осуществляется экспресс-диагностика на коронавирус. Вторая часть проекта – большая выездная работа областных специалистов, и, прежде всего, специалистов областной клинической больницы. В среднем около 15 специалистов каждый день выезжают в Ленобласть. Это кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, гематологи, ревматологи. Активно участвуют в выездной работе наши хирурги, отбирая пациентов на высокотехнологичное лечение. И уникальные специалисты: аритмологи проверяют кардиостимуляторы, генетик консультирует людей с наследственными заболеваниями, гинекологи отбирают пациентов на экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии семейных пар. Спектр консультаций, которые из года в год у нас были, существенно в этом году дополнен этими новыми направлениями. Выездная работа всегда была одним из приоритетов областной клинической больницы, и жители Ленобласти, конечно, помнят такие массовые медицинские акции, как «Здоровые сердца», «Здоровое будущее», но в этом году работа стала более точечной - мы просим медучреждения приглашать на наши консультации тех, кто нуждается в медпомощи.

- Вы часто бываете в городах области, как главный врач областной больницы и как депутат областного Законодательного собрания. Какое настроение превалирует у ленинградцев после жестких карантинных мер?

- Мы, несомненно, видим, как позитивно настроены жители на возможность расширения социальных контактов, встреч и получения медицинских консультаций. Человеку важно ощущать, что о нем заботятся. Сегодня у наших жителей есть все возможности почувствовать эту заботу. Если продолжать тему здравоохранения, то я должна отметить те огромные финансовые вливания, которые сделаны правительством Ленобласти в лекарственное обеспечение. Могу сказать, что Александр Юрьевич Дрозденко очень интересовался этой темой все последние годы, и было принято решение, что не менее полутора миллиардов рублей будет выделяться на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Сегодня мы имеем линейку самых лучших лекарственных препаратов для обеспечения наших жителей. Иногда мы даже поторапливаем медицинских работников на местах, чтобы они выявляли пациентов, которые нуждаются в получении этих препаратов. Это большой шаг в заботе о здоровье граждан. Вижу, насколько изменились наши больницы: появились новые корпуса, новые отделения. Другим стал и стиль работы медиков. Улучшилась диагностическая и материальная база медучреждений. Нередко мы слышим от жителей, что в больницах не хватает медицинских кадров. Хочу отметить, что, пожалуй, ни в одном из регионов России нет таких беспрецедентных мер финансовой, социальной поддержки медицинских работников, как в нашем регионе. Все молодые сотрудники, которые приходят в медицинские организации, получают подъемные, и в течение нескольких лет - материальное стимулирование. Медработникам дефицитных специальностей назначена ежегодная выплата в 120 тысяч рублей. Есть другие меры материального стимулирования – выделение квартир. И все это делается по решению правительства Ленобласти при непосредственном участии губернатора Александра Дрозденко. Он инициирует принятие таких решений. И они воплощаются в жизнь.

- Татьяна Венедиктовна, как врачи областной больницы пережили тяжелое вирусное время? Как сегодня выстраивается работа?

- Пандемия, безусловно, заставила пересмотреть нашу деятельность во всех сферах, и прежде всего, в здравоохранении. То, что происходило, безусловно, позволило консолидировать усилия властей всех уровней, медицинских организаций и их сотрудников, общественности. Принятие верных решений помогло обеспечить тот базис, условия работы, которые позволили пережить это тяжелое время с хорошим результатом. И мы видели, как с первых дней правительство региона, оперативный штаб, Александр Юрьевич Дрозденко взяли эту ситуацию под контроль. Иногда решения принимались в считанные часы. Выделялись финансы, приобретались средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, диагностические приборы, расходные материалы для лабораторной диагностики, которые позволили медицинским организациям развернуть свою деятельность в условиях эпидемии. Были переформатированы медучреждения и развернуты дополнительные койки для лечения ковидной инфекции, созданы условия для того, чтобы койки были оснащены кислородом. Без управленческих решений, командной работы было бы невозможно это сделать. Мобилизовались медицинские коллективы, наши лучшие сотрудники продемонстрировали свои лучшие качества, мы теперь понимаем, какой у нас отряд ответственных прекрасных медицинских работников, которым все по плечу. В том числе, это и те люди, которые могут возглавлять подразделения, коллективы, мотивировать людей для выполнения любых задач. В нашем специализированном отделении для лечения ковидных пациентов за это время мы смогли пролечить почти тысячу человек. В стационаре с апреля по июнь было пролечено более трех тысяч пациентов, это при том, что плановая медицинская помощь была невозможна, это все какие-то экстренные случаи, или те случаи, которые могли стать экстренными. За три месяца выполнено 1140 операций, в поликлинике проконсультировано более 13 тысяч пациентов. Мы стремились поддержать медицинскую деятельность, которая позволила бы получать необходимую нашим жителям помощь, и в большей степени это удалось. Конечно, были случаи, когда закрывались какие-то отделения на время, переформатировались потоки пациентов, менялась профильность, по требованию Роспотребнадзора. Мы знали - Роспотребнадзор формирует такие условия, чтобы не допустить распространения инфекции. И, как правило, встречали понимание наших жителей в этих вопросах. Сегодня мы уже развернули все наши отделения для оказания плановой медицинской помощи. И, помимо того, что наша консультативная клиника работает, мы осуществляем плановую госпитализацию. Начали выездную работу активно проводить. Понимаем, что трудные времена еще не прошли, инфекция где-то рядом, поэтому возможны и впредь какие-то ограничения. И просим наших жителей по-прежнему стремиться быть аккуратными, соблюдать дистанцию, а также другие меры эпидемиологической безопасности.

- Как Вы относитесь к прививкам, в том числе – против нового вируса?

- Прививки и вакцинация – достижения медицинской науки. Сама я хорошо отношусь к прививкам, как человек, родившийся в Советском Союзе, привитый от всех инфекций, от которых было положено прививаться. И у меня не было сомнений в правильности данных мер. Сейчас, когда начинается сезон холодов, респираторных инфекций, риск заболеть гриппом существенно утяжеляет прогноз того, как будут сочетаться привычные нам респираторные инфекции с коронавирусом. Поэтому все медработники говорят о необходимости сделать прививку от гриппа, и от пневмококковой инфекции, если вы не прививались недавно. Хорошо прививку от гриппа и от пневмонии сделать вместе, потому что это будет синергизм вакцин. Что касается прививки от коронавируса, я ожидаю возможности такой вакцинации для медработников и тех людей, которые относятся к группе риска. И ожидаю результатов клинических исследований наших отечественных вакцин. Прививки позволяют нам не болеть инфекционными болезнями.

- Совет от доктора: как пережить сложный период, связанный с ухудшением здоровья?

- Если чувствуете признаки нездоровья, не нужно паниковать: стресс, тревоги и волнения существенно утяжеляют течение всех болезней. Итак, не паниковать, и как можно быстрее обратиться к врачу. Потому что пациенты, занимающиеся самолечением, имеют, безусловно, худшие результаты, даже если потом было начато лечение. Если у вас есть хронические заболевания, нужно непременно спросить у доктора, что надо делать при ухудшении самочувствия, иметь алгоритм действий, может быть, изменить дозы препаратов. При артериальной гипертензии нужно постоянно контролировать артериальное давление и вести дневник, пациентам с сахарным диабетом - контролировать уровень сахара, оперативно взаимодействовать с врачом при признаках ухудшения болезни. Если все-таки заболели, важно быть позитивным, настраиваться на борьбу с заболеванием. У пациентов, которые активно противостоят болезни, результаты лечения лучше.

- Одни из самых важных нацпроектов касаются здравоохранения. Как Вы оцениваете действия нацпроектов на ленинградской территории?

- Мы понимаем, насколько важным является нацпроект «Здравоохранение» для увеличения продолжительности жизни. Существуют маршрутные карты, планы, целевые показатели, которых мы должны достигнуть, для каждого района Ленобласти. В нашем регионе много делается для формирования комфортной среды, спортивной инфраструктуры, полноценного отдыха. Правительством Ленобласти ежегодно выделяется не менее 1 млрд рублей на приобретение нового медицинского оборудования. В настоящее время в Тихвине начал работать новый сосудистый центр, в Гатчине планируется развернуть его в ближайшей перспективе, - там установлены ангиографы, мы также получили новые ангиографы, взамен изношенных, плюс новые томографы. Меняются и команды медицинских организаций. Пандемия показала, что мы можем много, когда есть командный дух. У нас есть все для того, чтобы успешно работать. Мы живем в динамично развивающейся области и видим, как она меняется благодаря усилиям нашей команды, нашим усилиям!

Светлана Солоницына,

главный редактор информационного центра «Кириши»