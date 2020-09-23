«Волонтёры наследия» помогут сохранить культурное наследие Ленинградской области

В рамках национального
проекта «Культура» в Ленинградской области реализуется проект «Школа волонтеров
наследия-2020». На базе Ленинградского государственного университета имени
Пушкина и реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и области проводятся
занятия для всех, кто интересуется процессом восстановления памятников.
Как рассказали в
Ленинградском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, курс представляет собой 4 академических часа теории и 6
часов практики. Первые занятия уже прошли и вызвали огромный интерес у
соискателей.
«На курс записались
совершенно разные люди – различного возраста, профессий и увлечений. Кто-то
занимается иконописью, но ничего не знает о процессе реставрации, кто-то
интересуется восстановлением мебели и хочет получить новые знания. Все наши
слушатели очень вдохновлены и проявляют огромный интерес», рассказала заместитель председателя ВООПИиК
по Ленинградской области Татьяна Черняева.
Занятия проводят
историки, архитекторы и реставраторы. На практическом занятии слушатели учились
проводить профилактическую очистку памятника, пробовали восстановить фигуру
льва, разбитый кувшин и предметы мебели. Работать учат с разным материалом –
камнем, металлом и деревом.
В рамках «Школы
волонтеров наследия» планируется обучить 300 человек. По результатам проекта,
будет создан актив из слушателей, который в дальнейшем будет принимать участие
в сохранении объектов культурного наследия под руководством опытных специалистов.
Запись на курс проводится по ссылке.
Кроме того, организаторы
планируют провести еще одну «школу» весной 2021 года – уже с более углубленным
изучением процессов.