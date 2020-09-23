«Волонтёры наследия» помогут сохранить культурное наследие Ленинградской области

В рамках национального проекта «Культура» в Ленинградской области реализуется проект «Школа волонтеров наследия-2020». На базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и области проводятся занятия для всех, кто интересуется процессом восстановления памятников.

Как рассказали в Ленинградском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, курс представляет собой 4 академических часа теории и 6 часов практики. Первые занятия уже прошли и вызвали огромный интерес у соискателей.

«На курс записались совершенно разные люди – различного возраста, профессий и увлечений. Кто-то занимается иконописью, но ничего не знает о процессе реставрации, кто-то интересуется восстановлением мебели и хочет получить новые знания. Все наши слушатели очень вдохновлены и проявляют огромный интерес», рассказала заместитель председателя ВООПИиК по Ленинградской области Татьяна Черняева.

Занятия проводят историки, архитекторы и реставраторы. На практическом занятии слушатели учились проводить профилактическую очистку памятника, пробовали восстановить фигуру льва, разбитый кувшин и предметы мебели. Работать учат с разным материалом – камнем, металлом и деревом.

В рамках «Школы волонтеров наследия» планируется обучить 300 человек. По результатам проекта, будет создан актив из слушателей, который в дальнейшем будет принимать участие в сохранении объектов культурного наследия под руководством опытных специалистов. Запись на курс проводится по ссылке.

Кроме того, организаторы планируют провести еще одну «школу» весной 2021 года – уже с более углубленным изучением процессов.