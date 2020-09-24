Как объявить себя банкротом? Новый порядок

Многие столкнулись с проблемой
закредитованности. И не для «хорошей» жизни брались эти кредиты. Не все смогли
грамотно рассчитать свои финансовые силы – и поначалу небольшой долг оброс
процентами и сильно усложнил жизнь. Именно таким людям сможет помочь упрощенная
процедура внесудебного банкротства.
В Ленинградской области, как и по всей
стране, обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном
порядке можно в любой МФЦ по месту жительства или регистрации.
Но для начала лучше получить консультацию
у специалиста многофункционального центра, который подробно разъяснит, какие
документы нужно подготовить для обращения. Также на консультации обязательно сообщат
о сроках принятия решения по банкротству и предупредят о возможных
ограничениях.
Всё не так просто
Подать на внесудебное банкротство можно в
случае, если общий размер задолженности по денежным обязательствам с учетом
процентов и недоимки по обязательным платежам составляет от 50 до 500 тыс.руб.
Важно: в отношении должника должно быть
завершено исполнительное производство.
Новая упрощенная процедура внесудебного
банкротства складывается так:
• Если условия соблюдены, то гражданин
может подать в МФЦ по месту жительства или пребывания заявление установленной
формы о признании его банкротом во внесудебном порядке;
• Подавая заявление, нужно указать всех
известных кредиторов. Специалисты центров «Мои Документы» проверят, окончено ли
исполнительное производство в отношении должника;
• МФЦ публикует сообщение о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства гражданина в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве;
• Если не все условия соблюдены, заявление
возвращается заявителю, повторное обращение будет возможно только через месяц;
• Вводится
мораторий на взыскание задолженности в судебном порядке, но только по тем
долгам, которые были указаны в заявлении. Также есть и исключения – это
требования, неразрывно связанные с личностью должника (например, о возмещении
вреда жизни и здоровью вследствие ДТП);
• Должник не имеет права брать новые
займы, кредиты или выступать поручителем в течение процедуры внесудебного
банкротства;
• Если
во время процедуры существенно изменится имущественное положение должника, к
примеру, получит в дар имущество или наследство, то в течение 5 рабочих дней
необходимо уведомить об этом МФЦ, процедура внесудебного банкротства будет
прекращена.
• По истечении 6 месяцев процедура
банкротства гражданина завершается, и он освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении, и задолженность
перед ними признается безнадежной. МФЦ публикует уведомление о завершении
процедуры в день ее завершения.
Важно: повторно обратиться с заявлением о
признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, можно только через 10
лет.
«Мы даже не ожидали, что
данная услуга окажется столь востребована. Только за первые 2 недели мы
получили более 50 обращений. Но положительное решение выносится далеко не по
каждому. Поэтому просим граждан более подробно знакомиться с условиями
процедуры внесудебного банкротства и всегда готовы проконсультировать по
возникающим вопросам», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Плюсы и минусы
Главное достоинство внесудебного
банкротства – это бесплатная для заявителя процедура. Нет нужды оплачивать труд
финансового управляющего, нести обязательные расходы по обычной процедуре,
платить гонорары юридическим фирмам-посредникам за подготовку и подачу
документов. Форма заявления типовая и заполняется непосредственно специалистами
МФЦ.
Второе – фиксированный срок внесудебного
банкротства. Продление сроков не предусмотрено, и процедура должна завершиться
за 6 месяцев.
Третье – максимальная простота для
заявителя. Должнику не придётся самому присутствовать на судебных заседаниях,
предоставлять документы финансовому управляющему, заниматься разблокировкой
счетов и т.п.
Но есть и существенные ограничения,
которые накладывает статус банкрота на гражданина.
В последующие 5 лет при обращении за
займами и кредитами обязательно будет нужно сообщать о прошлом банкротстве. Это
несомненно может повлиять на одобрение выдачи кредита.
Также на прошедшего процедуру банкротства
накладывается запрет занимать должности в органах управления юридических лиц
или иным образом участвовать в управлении ими в течение 3 лет, а для некоторых
специализированных организаций (страховые, финансовые) – до 10 лет.
Обращение в МФЦ за внесудебным
банкротством может решить кажущиеся неразрешимыми финансовые проблемы
гражданина, попавшего в нелёгкую жизненную ситуацию. Дать шанс на обновление,
на новую жизнь.
Однако всё предусмотреть невозможно,
поэтому на будущее призываем взвешенно и осторожно относиться к кредитованию,
тщательно рассчитывать свои возможности. Ведь, как говорится, берёшь чужие и
«на время», а отдаёшь свои и навсегда.
Справка:
МФЦ –
государственная организация, в которой население может получать государственные
и муниципальные услуги различных ведомств по принципу «одного окна». Сегодня в
Ленинградской области открыты 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для
бизнеса», в которых граждане могут получить более 550 услуг рядом с домом,
быстро и в комфортных условиях. Только за последний месяц МФЦ обработали полмиллиона
обращений за предоставлением услуг и консультаций.