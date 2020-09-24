Привьёмся от гриппа, пока не накрыл нас «ковид»

11-го сентября в ТАСС Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная эпидемиологической ситуации и противогриппозной прививочной кампании в 47 регионе.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц охарактеризовала ситуацию в целом: несмотря на начало учебного года, рост числа заболевших ОРВИ в области не фиксируется.

- На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ленинградской области находится вне эпидемического периода – как и ежегодно в данное время, – отметила Лидия Васильевна. – Всего за 2020 год зарегистрировано 4805 случаев заболеваний ОРВИ, это 28 человек на 100 тысяч населения. Дети составляют 42,8% заболевших. Можно говорить о том, что показатель заболеваемости ОРВИ достаточно низкий.

Кроме того, стабилизировалась ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией, которая отражает картину респираторных заболеваний в целом: сейчас преобладают внебольничные пневмонии с легким течением. Темпы прироста заболевших «ковидом» не увеличиваются. Чаще стали встречаться пациенты с бессимптомными формами, и количество «ковидных» пневмоний также снижается.

Сколько тысяч доз?

Лидия Буц рассказала, что Ленинградская область получила вакцину против гриппа для взрослых и детей. Прививочная кампания для взрослого населения началась 4-го сентября, для детей – 11-го.

- Мы получили порядка 180 тысяч доз вакцины «совигрипп» для взрослых и более 76 тысяч доз взрослой вакцины «Флю-М» от вируса гриппа типа «А» и «В». Для детей получено, без малого, 86 тысяч доз «совигриппа». По мере расходования запасы вакцины будут пополняться. С 11-го числа вакцина активно развозится по детским учреждениям области, и там, куда препарат доставлен, прививки уже начались, – сказала Лидия Васильевна.

По словам Лидии Буц, количество населения, которое планировалось привить, с учетом коронавируса увеличено с 45% до 60%. Запланированные средства из федерального бюджета будут дополнены за счет областного бюджета и средств работодателей. Итого, во всей Ленинградской области планируется привить 1 млн 87 тысяч 510 человек. «С этими цифрами мы справимся», – уверена Лидия Васильевна.

Группы риска прививаются. Это даже не обсуждается

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области Екатерина Ровкина рассказала, как будет прививаться население, и куда следует обращаться за прививкой.

- Обязательно надо прививаться гражданам из групп риска: это дети, пожилые люди старше 65 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями – органов дыхания, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, диабетом и т.д. Этим категориям защита абсолютно необходима, чтобы не было осложнений после ОРВИ и гриппа, – подчеркнула Екатерина Игоревна.

Так как в Ленинградской области много сельского населения, Комитет по здравоохранению организует прививочную кампанию в ФАПах и в сельских амбулаториях. Кроме того, в городах и поселках будут работать 124 выездных бригады: машины, в которых можно привиться, будут располагаться в местах массового скопления людей. Информацию об адресах и графике проведения прививок можно получить на сайтах медицинских организаций.

Екатерина Ровкина заверила, что вакцина «совигрипп», которая уже поставлена в рамках национального календаря, обладает минимальным побочным действием. Опыт ее использования свидетельствует о том, что вакцина против гриппа очень хорошо переносится. И если человек все-таки заболевает, течение болезни проходит в легкой форме, с меньшими осложнениями. А по данным Минздрава, основанных на зарубежных исследованиях, после прививки от гриппа заболевание коронавирусом также может протекать легче. Поэтому, прививаясь от гриппа и ОРВИ, мы предохраняем себя от возможно тяжелого течения «ковида».

Прививка по месту работы

- Мы рассчитываем на активную прививочную кампанию среди работников предприятий и организаций, – поделилась Екатерина Ровкина. – Это, несомненно, окажет положительное влияние на эпидемиологическую обстановку в целом и даст нам возможность провести эпидсезон более спокойно. За счет внебюджетных средств планируется привить 275 тысяч человек. Мы основываемся на опыте предыдущих лет: в последние годы многие предприятия активно прививают своих сотрудников, особенно, когда грипп стал проявлять себя очень агрессивно.

В ходе пресс-конференции от журналистов поступил только один вопрос: «Когда ожидается получение вакцины от коронавируса, и какая именно это будет вакцина»? Екатерина Ровкина ответила, что вакцина проходит клинические испытания третьей стадии, поэтому широкого распространения пока не получила.



