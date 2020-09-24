Привьёмся от гриппа, пока не накрыл нас «ковид»

11-го сентября в ТАСС
Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная
эпидемиологической ситуации и противогриппозной прививочной кампании в 47
регионе.
Начальник отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области Лидия Буц охарактеризовала ситуацию в целом: несмотря на начало
учебного года, рост числа заболевших ОРВИ в области не фиксируется.
- На сегодняшний день
заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ленинградской области находится вне
эпидемического периода – как и ежегодно в данное время, – отметила Лидия
Васильевна. – Всего за 2020 год зарегистрировано 4805 случаев заболеваний ОРВИ,
это 28 человек на 100 тысяч населения. Дети составляют 42,8% заболевших. Можно
говорить о том, что показатель заболеваемости ОРВИ достаточно низкий.
Кроме того,
стабилизировалась ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией, которая
отражает картину респираторных заболеваний в целом: сейчас преобладают
внебольничные пневмонии с легким течением. Темпы прироста заболевших «ковидом»
не увеличиваются. Чаще стали встречаться пациенты с бессимптомными формами, и
количество «ковидных» пневмоний также снижается.
Сколько
тысяч доз?
Лидия Буц рассказала, что
Ленинградская область получила вакцину против гриппа для взрослых и детей.
Прививочная кампания для взрослого населения началась 4-го сентября, для детей
– 11-го.
- Мы получили порядка 180
тысяч доз вакцины «совигрипп» для взрослых и более 76 тысяч доз взрослой
вакцины «Флю-М» от вируса гриппа типа «А» и «В». Для детей получено, без
малого, 86 тысяч доз «совигриппа». По мере расходования запасы вакцины будут
пополняться. С 11-го числа вакцина активно развозится по детским учреждениям
области, и там, куда препарат доставлен, прививки уже начались, – сказала Лидия
Васильевна.
По словам Лидии Буц,
количество населения, которое планировалось привить, с учетом коронавируса
увеличено с 45% до 60%. Запланированные средства из федерального бюджета будут
дополнены за счет областного бюджета и средств работодателей. Итого, во всей
Ленинградской области планируется привить 1 млн 87 тысяч 510 человек. «С этими
цифрами мы справимся», – уверена Лидия Васильевна.
Группы
риска прививаются. Это даже не обсуждается
Начальник отдела
организации медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению
Ленинградской области Екатерина Ровкина рассказала, как будет прививаться
население, и куда следует обращаться за прививкой.
- Обязательно надо
прививаться гражданам из групп риска: это дети, пожилые люди старше 65 лет и
все, кто страдает хроническими заболеваниями – органов дыхания,
пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, диабетом и т.д. Этим
категориям защита абсолютно необходима, чтобы не было осложнений после ОРВИ и
гриппа, – подчеркнула Екатерина Игоревна.
Так как в Ленинградской
области много сельского населения, Комитет по здравоохранению организует
прививочную кампанию в ФАПах и в сельских амбулаториях. Кроме того, в городах и
поселках будут работать 124 выездных бригады: машины, в которых можно
привиться, будут располагаться в местах массового скопления людей. Информацию
об адресах и графике проведения прививок можно получить на сайтах медицинских
организаций.
Екатерина Ровкина
заверила, что вакцина «совигрипп», которая уже поставлена в рамках
национального календаря, обладает минимальным побочным действием. Опыт ее
использования свидетельствует о том, что вакцина против гриппа очень хорошо
переносится. И если человек все-таки заболевает, течение болезни проходит в
легкой форме, с меньшими осложнениями. А по данным Минздрава, основанных на
зарубежных исследованиях, после прививки от гриппа заболевание коронавирусом
также может протекать легче. Поэтому, прививаясь от гриппа и ОРВИ, мы
предохраняем себя от возможно тяжелого течения «ковида».
Прививка
по месту работы
- Мы рассчитываем на
активную прививочную кампанию среди работников предприятий и организаций, –
поделилась Екатерина Ровкина. – Это, несомненно, окажет положительное влияние
на эпидемиологическую обстановку в целом и даст нам возможность провести
эпидсезон более спокойно. За счет внебюджетных средств планируется привить 275
тысяч человек. Мы основываемся на опыте предыдущих лет: в последние годы многие
предприятия активно прививают своих сотрудников, особенно, когда грипп стал
проявлять себя очень агрессивно.
В ходе пресс-конференции
от журналистов поступил только один вопрос: «Когда ожидается получение вакцины
от коронавируса, и какая именно это будет вакцина»? Екатерина Ровкина ответила,
что вакцина проходит клинические испытания третьей стадии, поэтому широкого
распространения пока не получила.