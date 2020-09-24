Пудость объединит любителей народных игр и национальных видов спорта

Спортивная часть фестиваля проводится в двух формах: лично-командные соревнования с выявлением сильнейших и показательные, с целью знакомства с видами национальных народных игр и видов спорта.

Спортивные дисциплины:

- метание сапога (финский народный вид спорта),

- мёльккю (финская народная игра),

- дартс,

- боулинг,

- петанк.

Показательные и игровые дисциплины:

- забивание гвоздей,

- набрасывание колец.

Фестиваль пройдет у здания Пудостьской школы (улица Половинкиной, дом 91).

Межнациональный фестиваль народных игр и национальных видов спорта проводится в целях: сохранения самобытного социокультурного наследия народов, проживающих на территории Ленинградской области и Гатчинского муниципального района, возрождения народных игр, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, культурных традиций.

Основными задачами фестиваля являются: популяризация народных игр и национальных видов спорта, как объединяющего начала и средства здорового образа жизни, выработка устойчивой мотивации молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом и стимулирование интереса к сохранению народных традиций, формирование общественного мнения о престижности народных игр и национальных видов спорта, укрепление духовного единства национально-культурных организаций, развитие межнациональных связей, обмен опытом.

Организаторами фестиваля являются администрация Гатчинского муниципального района, администрация Пудостьского сельского поселения и общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Главный судья фестиваля - Вильё Адамович Остонен.