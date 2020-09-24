Пудость объединит любителей народных игр и национальных видов спорта

Спортивная
часть фестиваля проводится в двух формах: лично-командные соревнования с
выявлением сильнейших и показательные, с целью знакомства с видами национальных
народных игр и видов спорта.
Спортивные
дисциплины:
-
метание сапога (финский народный вид спорта),
-
мёльккю (финская народная игра),
-
дартс,
- боулинг,
-
петанк.
Показательные и игровые дисциплины:
-
забивание гвоздей,
-
набрасывание колец.
Фестиваль
пройдет у здания Пудостьской школы (улица Половинкиной, дом 91).
Межнациональный фестиваль народных игр и
национальных видов спорта проводится в целях: сохранения
самобытного социокультурного наследия народов, проживающих на территории
Ленинградской области и Гатчинского муниципального района, возрождения народных игр, пропаганды
физической культуры и спорта, здорового образа жизни, культурных традиций.
Основными задачами фестиваля являются: популяризация народных игр и национальных видов
спорта, как объединяющего начала и средства здорового образа жизни, выработка
устойчивой мотивации молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и стимулирование интереса к сохранению народных традиций, формирование
общественного мнения о престижности народных игр и национальных видов спорта, укрепление духовного единства
национально-культурных организаций, развитие межнациональных связей, обмен
опытом.
Организаторами
фестиваля являются администрация Гатчинского муниципального района,
администрация Пудостьского сельского поселения и общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских
финнов «Инкери-Сеура».
Главный
судья фестиваля - Вильё Адамович Остонен.