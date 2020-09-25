2 октября а Ленинградской области проверят системы оповещения

По плану проводимой комплексной технической проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района.

Одновременно с этим с 11 часов 38 минут планируется осуществить замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе проведения комплексной технической проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.