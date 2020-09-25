2 октября а Ленинградской области проверят системы оповещения

По плану проводимой комплексной технической проверки
будут задействованы телевизионные
и радиотрансляционные сети
вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая
информация в муниципальных
районах (городском округе)
Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского
муниципального района.
Одновременно с этим с 11 часов 38 минут
планируется осуществить замещение сигналов общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Техническая
проверка».
В ходе проведения комплексной технической
проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.