2 октября а Ленинградской области проверят системы оповещения

2 октября а Ленинградской области проверят системы оповещения

2 октября 2020 года с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Рубрики : Общество     25 Sep 2020

 По  плану  проводимой комплексной технической проверки будут  задействованы  телевизионные  и  радиотрансляционные  сети  вещания,  электросирены и  громкоговорители,  а также передана  речевая  информация  в  муниципальных  районах (городском  округе) Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района.

 Одновременно с этим с 11 часов 38 минут планируется осуществить замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) проверочным сигналом «Техническая проверка».

 В ходе проведения комплексной технической проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

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