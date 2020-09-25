«Две усадьбы» продолжают развиваться и приглашают на субботник

В настоящее время основные работы по расчистке исторических троп в обеих усадьбах завершены. Рабочие очистили тропинки от кустарников и самосевной растительности, а также убрали весь мусор. Уже сейчас можно увидеть, как выглядели тропинки, проложенные бывшими владельцами усадеб, разгадать их задумку по обустройству парковых территорий.

Так, в рамках предыдущего проекта «Прогулка вокруг Большой Поляны» по созданию пешей туристской тропы в усадьбе Демидовых маршрут был проложен на основе старой тропинки, созданной здесь еще во время строительства усадьбы в XVIII – XIX веках. Второй туристский маршрут в усадьбе Демидовых, который получил название «Пейзажная тропа», проложен по другую сторону Большой протоки, которая имеет живописный вид и уже привлекает внимание гостей парка. В ближайшее время в усадьбе Витгенштейна новая туристская тропа будет оборудована указателями, там же установят информационные щиты, коновязь, скамейки для отдыха.

В среду, 30 сентября, на территории усадьбы Демидовых в Тайцах в рамках проекта «Две усадьбы» состоится субботник. Приглашаются все желающие. Перед началом работ в 11.00 сотрудники Паркового агентства проведут для участников субботника экскурсию по территории усадьбы.

Напомним, разработкой проекта «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области занимается Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив».