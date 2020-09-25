Сиверский летчик Герман Титов

11 сентября исполнилось
бы 85 лет советскому космонавту, второму советскому человеку в космосе, второму
человеку в мире, совершившему орбитальный космический полет, самому молодому
космонавту в истории, совершившему с 6 на 7 августа 1961 года длительный
космический полет, продолжительностью одни сутки и один час, сделав семнадцать
оборотов вокруг Земли и доказавшему, что человек может жить и работать в
космосе.
Имя Германа
Степановича Титова тесно связано с поселком Сиверский. По распределению, после
окончания в 1957 году Волгоградского военного авиационного училища, он прибыл
старшим лейтенантом в базирующийся на Сиверском аэродроме 26-ой гвардейский
истребительный авиационный полк. Здесь он проходил будущую космическую закалку
на истребителях МИГах и начинался его путь в настоящую авиацию.
Мероприятия,
посвященные знаменательному событию в истории нашей страны, собрали большое
количество людей - представителей организаций и учреждений, ветеранов
Вооруженных Сил, юнармейцев, учащихся, общественных деятелей, почетных гостей,
чьи профессии по роду деятельности связаны с космонавтикой и авиацией.
Организаторами
торжеств выступили администрация Сиверского городского поселения, Северо-Западная
организация Федерации космонавтики России, общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил и боевых действий «Сиверское Боевое Братство» и кино-культурный
центр «Юбилейный».
«Сиверская земля
всегда была связана с авиацией. Здесь гордятся, чтят и помнят, что именно в
Сиверской Герман Степанович начинал свой путь в космос», - открыл митинг у
памятника «Защитникам Ленинградского неба» глава администрации Сиверского
городского поселения Дмитрий Румянцев.
«Несмотря на то,
что Титов – космонавт номер два, на самом деле – он первый. Первый в своем полете,
первый в своих делах, которые он делал», - сказал почетный гость торжественных
мероприятий, советский и российский космонавт Сергей Крикалев. Он отметил,
что выполнение задач, стоящих перед Германом Титовым, дало начало проведению дальнейших
экспериментов в космосе, которые продолжаются сейчас, и многие результаты
основываются на том, что делали предыдущие поколения космонавтов.
В память о своем
приезде в Сиверскую Сергей
Константинович, легенда мировой космонавтики, пробывший до недавнего времени
больше всех на орбите, посадил «памятное» деревце – саженец дуба на «Аллее
Героев Космоса». Эта традиция появилась
и сохраняется космонавтами с того времени, как Герман Титов, в один из приездов
в Сиверскую, посадил возле штаба полка саженец молодого клена.
На конференции
космонавт рассказал многочисленным слушателям о том, как готовят людей к полету
в космос, что, несмотря на развитие технологий, эта профессия по-прежнему
остается опасной.
Беседа с
человеком, установившим мировой рекорд по продолжительности пребывания на
орбите, который держался без малого десять лет, была интересной и
познавательной. Участники встречи смогли, узнать о проблемах, связанных с
покорением человеком космического пространства, об истории космонавтики и, что
самое интересное – о ее возможном будущем.
Сергей Крикалев в
космос летал шесть раз, во время своего последнего пребывания на орбите был
командиром экипажа. Он является одним из четырех человек, удостоенных одновременно
звания Героя Советского Союза и Героя России. О многих вещах из сферы техники и
космонавтики слушатели впервые узнали на этой встрече.
С огромной
теплотой на конференции вспоминали Германа Титова. Содержательные доклады и
рефераты учащихся общеобразовательных учреждений Савелия Гайдамакова, Егора
Парубчишина, студента второго курса Государственного университета авиационного
приборостроения Никиты Григорьева, Заслуженного учителя РФ, учителя физики
Сиверской гимназии А. М. Гончарова с новыми эпизодами, биографическими фактами
из жизни Г.С. Титова, о «Сиверской космической» слушались на одном дыхании,
носили научный и достоверный характер.
Со сцены прозвучали
песни о космодроме, о мужественных отважных людях, чья профессия связана с
небом. Несмотря на то, что прошло больше полувека с момента полета в космос Германа
Титова и появились новые имена в истории космонавтики, люди никогда не забудут
своего героя, любимца эпохи.