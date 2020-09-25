Сиверский летчик Герман Титов

11 сентября исполнилось бы 85 лет советскому космонавту, второму советскому человеку в космосе, второму человеку в мире, совершившему орбитальный космический полет, самому молодому космонавту в истории, совершившему с 6 на 7 августа 1961 года длительный космический полет, продолжительностью одни сутки и один час, сделав семнадцать оборотов вокруг Земли и доказавшему, что человек может жить и работать в космосе.

Имя Германа Степановича Титова тесно связано с поселком Сиверский. По распределению, после окончания в 1957 году Волгоградского военного авиационного училища, он прибыл старшим лейтенантом в базирующийся на Сиверском аэродроме 26-ой гвардейский истребительный авиационный полк. Здесь он проходил будущую космическую закалку на истребителях МИГах и начинался его путь в настоящую авиацию.

Мероприятия, посвященные знаменательному событию в истории нашей страны, собрали большое количество людей - представителей организаций и учреждений, ветеранов Вооруженных Сил, юнармейцев, учащихся, общественных деятелей, почетных гостей, чьи профессии по роду деятельности связаны с космонавтикой и авиацией.

Организаторами торжеств выступили администрация Сиверского городского поселения, Северо-Западная организация Федерации космонавтики России, общественная организация ветеранов Вооруженных Сил и боевых действий «Сиверское Боевое Братство» и кино-культурный центр «Юбилейный».

«Сиверская земля всегда была связана с авиацией. Здесь гордятся, чтят и помнят, что именно в Сиверской Герман Степанович начинал свой путь в космос», - открыл митинг у памятника «Защитникам Ленинградского неба» глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев.

«Несмотря на то, что Титов – космонавт номер два, на самом деле – он первый. Первый в своем полете, первый в своих делах, которые он делал», - сказал почетный гость торжественных мероприятий, советский и российский космонавт Сергей Крикалев. Он отметил, что выполнение задач, стоящих перед Германом Титовым, дало начало проведению дальнейших экспериментов в космосе, которые продолжаются сейчас, и многие результаты основываются на том, что делали предыдущие поколения космонавтов.

В память о своем приезде в Сиверскую Сергей Константинович, легенда мировой космонавтики, пробывший до недавнего времени больше всех на орбите, посадил «памятное» деревце – саженец дуба на «Аллее Героев Космоса». Эта традиция появилась и сохраняется космонавтами с того времени, как Герман Титов, в один из приездов в Сиверскую, посадил возле штаба полка саженец молодого клена.

На конференции космонавт рассказал многочисленным слушателям о том, как готовят людей к полету в космос, что, несмотря на развитие технологий, эта профессия по-прежнему остается опасной.

Беседа с человеком, установившим мировой рекорд по продолжительности пребывания на орбите, который держался без малого десять лет, была интересной и познавательной. Участники встречи смогли, узнать о проблемах, связанных с покорением человеком космического пространства, об истории космонавтики и, что самое интересное – о ее возможном будущем.

Сергей Крикалев в космос летал шесть раз, во время своего последнего пребывания на орбите был командиром экипажа. Он является одним из четырех человек, удостоенных одновременно звания Героя Советского Союза и Героя России. О многих вещах из сферы техники и космонавтики слушатели впервые узнали на этой встрече.

С огромной теплотой на конференции вспоминали Германа Титова. Содержательные доклады и рефераты учащихся общеобразовательных учреждений Савелия Гайдамакова, Егора Парубчишина, студента второго курса Государственного университета авиационного приборостроения Никиты Григорьева, Заслуженного учителя РФ, учителя физики Сиверской гимназии А. М. Гончарова с новыми эпизодами, биографическими фактами из жизни Г.С. Титова, о «Сиверской космической» слушались на одном дыхании, носили научный и достоверный характер.

Со сцены прозвучали песни о космодроме, о мужественных отважных людях, чья профессия связана с небом. Несмотря на то, что прошло больше полувека с момента полета в космос Германа Титова и появились новые имена в истории космонавтики, люди никогда не забудут своего героя, любимца эпохи.



