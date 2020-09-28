Художественная столица на Оредеже

Организатор
этого вернисажа – известный петербургский историк, поэт и художник Андрей
Барановский, в шестой раз собрал маститых и молодых авторов, хранителей и
коллекционеров художественных полотен, главным героем которых является богатая
талантами вырицкая земля.
В
этот раз в четырех помещениях дачи было размещено более 200 работ, охватывающих
период столетней истории дачного края.
Возникает вопрос: почему для устроения такой масштабной выставки была
выбрана именно Вырица? Да потому, что здесь в разные годы жили и творили многие
прославленные петербургские и ленинградские живописцы. Среди них Евгений
Лансере, Владимир Табурин, Илья Глазунов, Алексей Пахомов, Андрей Ушин, Сергей
Светлицкий, Борис Николаев и другие. Традиции мастеров прошлого сохраняют их
последователи и ученики. А еще неравнодушные люди, которые придумали это
ежегодное мероприятие, даже выпустили в свет малым тиражом замечательный альбом
«Вырица с мольбертом».
Здесь
можно было увидеть оригинальный, впервые экспонирующийся для широкой публики
портрет Иоанна Чурикова, работы неизвестного художника, датированный 1920-м
годом. Были представлены художественные раритеты различных эпох. Среди
признанных мастеров – Иван Сотников, Леонид Котов, Владимир Марков, Владимир
Свиридов.
Ряд
картин представляли ещё и историческую ценность. Например, портрет семьи
священника, настоятеля Вырицкой церкви Казанской иконы Божией Матери Алексия
Коровина - человека особо почитаемого не только в родной Вырице. Он написан
Иваном Рейпольским.
Простор
и свобода на выставке были даны молодым авторам. Яркая палитра красок,
невероятные и завораживающие образы, узнаваемые уголки родного поселка и его
именитых земляков вряд ли оставили равнодушными зрителей.
Удивительны
и просты пейзажи Виктора Протасова. Порадовали своим искусством Марика Гусьева
и Светлана Гордей. Очаровала всех серией портретов Анастасия Кораблева. Её
дипломной работой в Академии художеств имени И.Е. Репина стала картина
«Исцеление» (преподобный Серафим Вырицкий исцеляет ребенка), написанная в
прошлом году. Анастасия – участница многих региональных выставок, планируется
ее вернисаж в Гатчине.
Покорила
своими работами и выпускница Академии им. Штиглица, местная дачница Юлия
Воробьева, впервые участвующая в этой выставке. Одна из ее картин называется
«Лукоморье».
Один
из залов, с учетом особой ситуации, сложившейся в этом году с отдыхом и
туризмом, был посвящен теме путешествий. Здесь особо выделялись работы Андрея
Барановского, созданные несколько лет назад под впечатлением его поездки в
Италию.
Вечером
в пятницу состоялось торжественное открытие выставки. Организатор выставки
представил каждого из авторов и рассказал об истории создания некоторых
полотен, представленных из частных собраний. Два последующих выходных дня поток
посетителей не прекращался, отрадным явлением было присутствие юных зрителей,
жителей и дачников поселка Вырица, а также представителей местной администрации
и депутатского корпуса. Звучала классическая и джазовая музыка, шла продажа
краеведческой литературы, бесплатно предлагался вкусный кофе…
Можно
смело сказать: выставка удалась! Впрочем, знакомство с малой родиной
продолжалось и за пределами дачи. Это магическое, красивое место, окруженное
вековыми елями и березами, на живописном обрывистом берегу реки Оредеж уже
давно стало культурным центром притяжения любителей и ценителей искусства.
Именно здесь были организованы в свое время творческие встречи с многими нашими
знаменитыми соотечественниками – вырицкими дачниками, например, великим поэтом
нашей эпохи Александром Кушнером.
А
еще хочется непременно сказать о замечательных бессменных хранителях детского
лагеря «Ювента», недавно отметившего 90-летний юбилей. Это супруги Людмила и
Александр Курчановы. Это благодаря их силам и энтузиазму детская здравница не
закрылась, не потерялась в эпоху перемен и прочих напастей. И за это им
огромное спасибо!