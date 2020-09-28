Художественная столица на Оредеже

Организатор этого вернисажа – известный петербургский историк, поэт и художник Андрей Барановский, в шестой раз собрал маститых и молодых авторов, хранителей и коллекционеров художественных полотен, главным героем которых является богатая талантами вырицкая земля.

В этот раз в четырех помещениях дачи было размещено более 200 работ, охватывающих период столетней истории дачного края. Возникает вопрос: почему для устроения такой масштабной выставки была выбрана именно Вырица? Да потому, что здесь в разные годы жили и творили многие прославленные петербургские и ленинградские живописцы. Среди них Евгений Лансере, Владимир Табурин, Илья Глазунов, Алексей Пахомов, Андрей Ушин, Сергей Светлицкий, Борис Николаев и другие. Традиции мастеров прошлого сохраняют их последователи и ученики. А еще неравнодушные люди, которые придумали это ежегодное мероприятие, даже выпустили в свет малым тиражом замечательный альбом «Вырица с мольбертом».

Здесь можно было увидеть оригинальный, впервые экспонирующийся для широкой публики портрет Иоанна Чурикова, работы неизвестного художника, датированный 1920-м годом. Были представлены художественные раритеты различных эпох. Среди признанных мастеров – Иван Сотников, Леонид Котов, Владимир Марков, Владимир Свиридов.

Ряд картин представляли ещё и историческую ценность. Например, портрет семьи священника, настоятеля Вырицкой церкви Казанской иконы Божией Матери Алексия Коровина - человека особо почитаемого не только в родной Вырице. Он написан Иваном Рейпольским.

Простор и свобода на выставке были даны молодым авторам. Яркая палитра красок, невероятные и завораживающие образы, узнаваемые уголки родного поселка и его именитых земляков вряд ли оставили равнодушными зрителей.

Удивительны и просты пейзажи Виктора Протасова. Порадовали своим искусством Марика Гусьева и Светлана Гордей. Очаровала всех серией портретов Анастасия Кораблева. Её дипломной работой в Академии художеств имени И.Е. Репина стала картина «Исцеление» (преподобный Серафим Вырицкий исцеляет ребенка), написанная в прошлом году. Анастасия – участница многих региональных выставок, планируется ее вернисаж в Гатчине.

Покорила своими работами и выпускница Академии им. Штиглица, местная дачница Юлия Воробьева, впервые участвующая в этой выставке. Одна из ее картин называется «Лукоморье».

Один из залов, с учетом особой ситуации, сложившейся в этом году с отдыхом и туризмом, был посвящен теме путешествий. Здесь особо выделялись работы Андрея Барановского, созданные несколько лет назад под впечатлением его поездки в Италию.

Вечером в пятницу состоялось торжественное открытие выставки. Организатор выставки представил каждого из авторов и рассказал об истории создания некоторых полотен, представленных из частных собраний. Два последующих выходных дня поток посетителей не прекращался, отрадным явлением было присутствие юных зрителей, жителей и дачников поселка Вырица, а также представителей местной администрации и депутатского корпуса. Звучала классическая и джазовая музыка, шла продажа краеведческой литературы, бесплатно предлагался вкусный кофе…

Можно смело сказать: выставка удалась! Впрочем, знакомство с малой родиной продолжалось и за пределами дачи. Это магическое, красивое место, окруженное вековыми елями и березами, на живописном обрывистом берегу реки Оредеж уже давно стало культурным центром притяжения любителей и ценителей искусства. Именно здесь были организованы в свое время творческие встречи с многими нашими знаменитыми соотечественниками – вырицкими дачниками, например, великим поэтом нашей эпохи Александром Кушнером.

А еще хочется непременно сказать о замечательных бессменных хранителях детского лагеря «Ювента», недавно отметившего 90-летний юбилей. Это супруги Людмила и Александр Курчановы. Это благодаря их силам и энтузиазму детская здравница не закрылась, не потерялась в эпоху перемен и прочих напастей. И за это им огромное спасибо!



