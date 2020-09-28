Температурные рекорды сентября

Ранее синоптики зафиксировали рекордные температуры 23 и 24 сентября. Такого теплого сентября не было за весь период наблюдений, подчеркнул Михаил Леус.

Последний похожий рекорд наблюдался в 1917 году. Тогда температура в сентябре составила +21,5 градуса.

Вспомним, каким было лето этого, непростого, 2020-го года. Сильнее всего от нормы отошёл июнь. В этом месяце солнце припекало так, что в среднем было на 3,5 градуса выше климатической нормы. Десять дней столбик термометра перебирался за +27, и можно было поизнывать от жары. 17 и 18 июня грело так, что были побиты рекорды этих дней, державшиеся с 1905 года.

Дожди шли реже обычного, но брали интенсивностью: благодаря ливням месячная норма превышена. Всего за лето зонтик был не лишним 41 день: десять в июне, 13 — в августе. Середина лета выдалась самой мокрой: лило большую часть июля.

Август синоптики признали самым комфортным: почти всё время были приятные 20–25 градусов тепла. Когда на город обрушились дожди, заметно похолодало. Однако всё равно конец лета выдался на градус теплее обычного, да и солнечных дней было больше.