Температурные рекорды сентября

Ранее синоптики зафиксировали рекордные температуры 23
и 24 сентября. Такого теплого сентября не было за весь период наблюдений,
подчеркнул Михаил Леус.
Последний похожий рекорд наблюдался в 1917 году. Тогда
температура в сентябре составила +21,5 градуса.
Вспомним, каким было лето этого, непростого, 2020-го
года. Сильнее всего от нормы отошёл июнь. В этом месяце солнце припекало так,
что в среднем было на 3,5 градуса выше климатической нормы. Десять дней столбик
термометра перебирался за +27, и можно было поизнывать от жары. 17 и 18 июня
грело так, что были побиты рекорды этих дней, державшиеся с 1905 года.
Дожди шли реже обычного, но брали интенсивностью:
благодаря ливням месячная норма превышена. Всего за лето зонтик был не лишним
41 день: десять в июне, 13 — в августе. Середина лета выдалась самой мокрой:
лило большую часть июля.
Август синоптики признали самым комфортным: почти всё
время были приятные 20–25 градусов тепла. Когда на город обрушились дожди,
заметно похолодало. Однако всё равно конец лета выдался на градус теплее
обычного, да и солнечных дней было больше.