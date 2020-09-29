Новый уровень профессионализма

История формирования и совершенствования среднего профессионального образования Ленинградской области берет свое начало в первой половине XIX века и тесно переплетается с историей страны. В это время началось бурное развитие промышленности и переход к машинному производству. Нарастала потребность в организованной подготовке отечественных специалистов различных направлений с опорой на общеобразовательные знания.

По инициативе министра финансов России Егора Францевича Канкрина, в 1834 году был основан учебный комплекс для подготовки специалистов лесной отрасли России и открыто первое в России лесное учебное заведение среднего звена подготовки – Егерское училище (нынешний Лисинский лесной колледж).

К середине XIX века правительство Российской империи озаботилось вопросом подготовки учителей. Указом Императора были учреждены пять педагогических семинарий, среди которых старейшая – Гатчинская учительская семинария (нынешний Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского). Она открылась 15 октября 1871 года по представлению министра народного просвещения, графа Дмитрия Андреевича Толстого. Сегодня Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского входит в 100 лучших средних специальных учебных заведений России. В 1971 году за большие успехи в деле подготовки учительских кадров и в связи со 100-летием со дня основания учреждение награждено орденом «Знак Почёта». B 2001 году колледжу присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского.

30 августа 1882 года император Александр III одобрил проект создания Выборгского реального училища – нынешнего Выборгского политехнического колледжа «Александровский».

Формируются учреждения для подготовки специалистов в области сельского хозяйства. Одно из старейших в России учебных заведений этого профиля, положившее начало Беседскому сельскохозяйственному техникуму, торжественно открылось 1 сентября 1901 года.

2 октября 1940 года Президиума Верхового Совета СССР принял указ «О государственных трудовых резервах СССР», в котором были определены два типа учебных заведений:

- школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 6-месячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий;

- ремесленные и железнодорожные училища для подготовки квалифицированных рабочих с двухгодичным сроком обучения.

В труднейшее военное время, в 1944- 1945 годах, на территории Ленинградской области один за другим открываются Мичуринский многопрофильный техникум, Политехнический колледж города Светогорска, Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса, Приозерский политехнический колледж.

В послевоенный период страна остро нуждалась в специалистах по восстановлению разрушенного народного хозяйства. Начался новый этап в истории становления профессионального образования.

Сегодня на территории Ленинградской области 30 образовательных организаций, имеющих заслуженные награды, обучают более 19 тысяч студентов среднего профессионального образования. В них трудятся талантливые и преданные своему делу педагоги и мастера-наставники, постоянно повышающие свою квалификацию. 244 человека имеют ученую степень, а также государственные и ведомственные (отраслевые) награды федерального уровня.

В XXI веке активная политика государства, ориентированная на достижение социально-экономического прогресса, требует квалифицированные кадры, способные к дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства в ограниченные по продолжительности отрезки времени. Для повышения качества подготовки специалистов, по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ведется масштабное финансирование развития инфраструктуры образовательных организаций.

Начиная с 2016 года, реставрируются исторические здания – объекты культурного наследия XIX века в городе Выборге и архитектурного комплекса Николая Бенуа в Лисино-Корпус. Приобретаются современное высокотехнологичное специализированное учебное оборудование, лабораторные комплексы, техника, тренажеры (симуляторы), программное обеспечение. Обновляется аппаратно-методическое оснащение. За 5 лет на эти цели из бюджета выделено более миллиарда рублей.

Профессиональное образование – важнейшая инициатива, заложенная в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Главной целью профессионального образования является развитие компетентности - способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.

С 2017 года Ленинградская область активно продвигает ценности международного движения WorldSkills по популяризации рабочих профессий и развитию системы профессионального образования. На сегодняшний день в «копилке достижений» Ленинградской области: 3 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей и 10 медальонов за профессионализм Национального чемпионата; 1 золотая медаль Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills.

Юрий Саламатов, студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева, входит в состав расширенной национальной сборной WorldSkills Russia, представляющей Россию на международных чемпионатах по профессиональному мастерству в компетенции «Производство металлоконструкций».

С февраля 2016 года на базе Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского открыт специализированный центр компетенций по направлениям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

Выпускники по программам среднего профессионального образования сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Это форма государственной итоговой аттестации, которая дает возможность одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить Паспорт компетенций (Skills Passport). Данные о получении Паспорта вносятся в базу данных молодых профессионалов, дающую доступ всем ведущим предприятиям-работодателям для осуществления поиска и подбора персонала.

Ленинградская область принимает активное участие в развитии международного движения «Абилимпикс». Чемпионаты проводятся с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов на рынке труда по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Достижения региона: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали Национального чемпионата 2017-2019 годов.

Система профессионального образования Ленинградской области уверенно шагнула в эпоху цифровых технологий. Сегодня все программы реализуются с применением электронного обучения, дистанционных и мобильных образовательных систем. Такое развитие позволяет не только получать теоретические знания, но и приобретать навыки обучения по практическим дисциплинам удаленно с лучшими наставниками в огромной стране с 11 часовыми поясами.

Кроме подготовки специалистов и переподготовки кадров организации осуществляют раннюю профориентацию. Открываются технопарки «Кванториум», в которых школьники вовлекаются в научно-техническое и инженерное творчество, в решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую деятельность в высокотехнологичных отраслях. В этом учебном году начал свою работу первый мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности.

На базе организаций профессионального образования создаются центры цифрового образования для ускоренного обучения детей в сфере информационных технологий.

В СПО реализуют программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по мировым стандартам, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проходят чемпионаты «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет по компетенциям: «Сварочные технологии», «Охрана труда», «Социальная работа».

Время не стоит на месте, и система профессионального образования Ленинградской области вместе с ним уверенно идет вперед, сохраняя лучшие традиции подготовки профессионального образования в России.

«Хорошая система образования - это уже бренд Ленинградской области, - заметил губернатор Александр Дрозденко.