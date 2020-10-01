Декада подписчика: скидка 30% на подписку

Декада подписчика: скидка 30% на подписку

С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов, в том числе и на газету «Гатчинская правда».

Рубрики : Общество     01 Oct 2020

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

В каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+