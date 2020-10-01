Декада подписчика: скидка 30% на подписку

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых
отделениях, на сайте, в
мобильном приложении Почты России, а также у
почтальонов при помощи мобильных
почтово-кассовых терминалов.
Оформить
подписку можно себе, своим родственникам и знакомым. Кроме того,
благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку
детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать
учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на
сайте или в отделении почтовой связи.
В каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них
общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и
журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном
указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала
или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми
популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах
нашей страны.