И одинокая душа отогревается...

О том, как складывается день социального работника, и что входит в его обязанности, мы поговорили с Еленой Ивановой, сотрудницей АНО «Медико-социальный центр», который оказывает, в том числе, социальные услуги по обслуживанию на дому.

Социальным работником на дому Елена Аркадьевна трудится уже пять лет, причём работает в основном с пенсионерами. Энергичная, очень доброжелательная, улыбчивая, она готова подолгу рассказывать о каждом из своих пятнадцати подопечных. А ведь у каждого из них — своя, часто очень непростая жизненная история, свой характер, свои привычки. Большинство из них живёт в Гатчине, а к четырем пенсионерам женщина ездит в Верево.

- Мне нравится бывать в Верево, я там своя уже, - говорит Елена Аркадьевна. - Меня там знают — и в магазинах, и в поликлинике, и в администрации.

За время работы у неё сложились очень тёплые и доверительные отношения с подопечными.

- Самое главное – установить контакт с людьми, – считает Елена Аркадьевна. – Трудно было поначалу, когда я только устроилась на эту работу. Профессия сложная: нужно быть очень чутким и, в то же время, достаточно жёстким...

Социального работника пенсионеры всегда ждут с огромным нетерпением. Поход в магазин за покупками или за лекарствами в аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка квартиры и необходимая работа по дому, приготовление пищи - вот далеко не полный список услуг, которые оказывают эти неутомимые женщины. Иногда за день приходится пройти не один километр, чтобы побывать у своих подопечных и выполнить все их поручения.

Оказывать услуги пожилым людям – дело нелегкое, ведь социальные работники приходят к пенсионерам не только помочь по хозяйству. Без искреннего диалога и обмена впечатлениями не обходится ни один визит к подопечным, ведь многим пожилым людям часто бывает некому излить душу. Так каждый раз всё и проходит - с хлопотами, шутками и прибаутками, за которыми скрывается мощная внутренняя поддержка, что надолго оставляет добрый заряд в душе пожилых людей.

Сегодня Елена Аркадьевна заглянула в гости к пенсионеру Александру Шатохину. Пока она готовит у плиты кабачки, мы с Александром Ивановичем беседуем о жизни.

Ещё в ранней молодости он, как и положено каждому настоящему мужчине, отправился в армию. Его направили по спецнабору в пограничные войска на границу с Китаем. Как оказалось, в самое пекло — именно тогда там разгорался печально знаменитый Даманский конфликт. Поневоле приняв участие в этом жестоком столкновении, бывший солдат-срочник лет пятнадцать не мог спать, раз за разом переживая ту страшную историю. Со временем жизнь, конечно, выправилась, хоть и не стала она для Александра Ивановича простой.

– Я долго работал кинологом – дрессировал собак крупных пород, азиатских овчарок, – рассказывает он. – Это очень своенравные и умные собаки, которые требуют особого подхода. Моя собака со мной телевизор смотрела, у неё даже любимые передачи были...

Ещё одна профессия Александра Ивановича — озеленитель. Не один год он принимал участие в благоустройстве гатчинских улиц. Довелось поработать и в Гатчинском дворце.

- Призрака Павла Первого я, конечно, не увидел, - улыбается он. - Тогда, в восьмидесятые годы, Дворец как раз начинали возрождать. Я участвовал в восстановлении дворцового парка. Нам помогали сотрудники музея-заповедника в Пушкине. Когда они узнали о моём новоселье в этом доме, подарили мне два куста сортовой сирени.

Александр Иванович живёт на первом этаже дома, и эта сирень буквально стучится к нему в окно. Рядом с кустами сирени — небольшая клумба, на которой он разводит цветы. Признается, что дома сидеть не любит, стараясь, по возможности, выйти, прогуляться, подышать: когда двигаешься, легче переживать давние проблемы со здоровьем.

За помощью в социальную службу Александр Иванович обратился лет пять назад - «когда одолела поясница».

- Эти женщины выполняют благую миссию, - серьезно заявляет он. - А улыбаться мы тоже умеем.

И действительно, чем-то плохим и неприятным Александр Иванович делиться явно не любит, стараясь перевести разговор в позитивное русло.

- Всё потому, что вы и сами — позитивный человек, - говорит Елена Аркадьевна.

- Так это потому, что меня поддерживают, - улыбаясь, отвечает он ей.

От этих простых диалогов у плиты на кухне на душе становится как-то по-особенному тепло — как будто ты оказался в кругу близких, давно знающих друг друга людей.

Часто говорят, что среди социальных работников случайных людей не бывает. Это, и правда, очень особенная профессия. Важно ведь не только обладать такими качествами, как милосердие, человеколюбие, отходчивость, доброта, но и ответственно относиться к своей работе, уметь слушать своих подопечных, становясь для них, по сути, родным человеком.

А в результате одинокая душа постепенно отогревается, и человек снова начинает верить, что он по-прежнему кому-то нужен, что он всё ещё важен для этого мира и общества...



