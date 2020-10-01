И одинокая душа отогревается...

И одинокая душа отогревается...

Наверное, любому человеку свойственен страх перед одиночеством. Тяжелее всего переносится одинокая старость. Для многих пожилых людей, оставшихся по той или иной причине без поддержки близких людей, настоящим спасением становится помощь приходящего на дом социального работника.

Рубрики : Общество     01 Oct 2020

О том, как складывается день социального работника, и что входит в его обязанности, мы поговорили с Еленой Ивановой, сотрудницей АНО «Медико-социальный центр», который оказывает, в том числе, социальные услуги по обслуживанию на дому.

Социальным работником на дому Елена Аркадьевна трудится уже пять лет, причём работает в основном с пенсионерами. Энергичная, очень доброжелательная, улыбчивая, она готова подолгу рассказывать о каждом из своих пятнадцати подопечных. А ведь у каждого из них — своя, часто очень непростая жизненная история, свой характер, свои привычки. Большинство из них живёт в Гатчине, а к четырем пенсионерам женщина ездит в Верево.

- Мне нравится бывать в Верево, я там своя уже, - говорит Елена Аркадьевна. - Меня там знают — и в магазинах, и в поликлинике, и в администрации.

За время работы у неё сложились очень тёплые и доверительные отношения с подопечными.

- Самое главное – установить контакт с людьми, – считает Елена Аркадьевна. – Трудно было поначалу, когда я только устроилась на эту работу. Профессия сложная: нужно быть очень чутким и, в то же время, достаточно жёстким...

Социального работника пенсионеры всегда ждут с огромным нетерпением. Поход в магазин за покупками или за лекарствами в аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка квартиры и необходимая работа по дому, приготовление пищи - вот далеко не полный список услуг, которые оказывают эти неутомимые женщины. Иногда за день приходится пройти не один километр, чтобы побывать у своих подопечных и выполнить все их поручения.

Оказывать услуги пожилым людям – дело нелегкое, ведь социальные работники приходят к пенсионерам не только помочь по хозяйству. Без искреннего диалога и обмена впечатлениями не обходится ни один визит к подопечным, ведь многим пожилым людям часто бывает некому излить душу. Так каждый раз всё и проходит - с хлопотами, шутками и прибаутками, за которыми скрывается мощная внутренняя поддержка, что надолго оставляет добрый заряд в душе пожилых людей.

Сегодня Елена Аркадьевна заглянула в гости к пенсионеру Александру Шатохину. Пока она готовит у плиты кабачки, мы с Александром Ивановичем беседуем о жизни.

Ещё в ранней молодости он, как и положено каждому настоящему мужчине, отправился в армию. Его направили по спецнабору в пограничные войска на границу с Китаем. Как оказалось, в самое пекло — именно тогда там разгорался печально знаменитый Даманский конфликт. Поневоле приняв участие в этом жестоком столкновении, бывший солдат-срочник лет пятнадцать не мог спать, раз за разом переживая ту страшную историю. Со временем жизнь, конечно, выправилась, хоть и не стала она для Александра Ивановича простой.

– Я долго работал кинологом – дрессировал собак крупных пород, азиатских овчарок, – рассказывает он. – Это очень своенравные и умные собаки, которые требуют особого подхода. Моя собака со мной телевизор смотрела, у неё даже любимые передачи были...

Ещё одна профессия Александра Ивановича — озеленитель. Не один год он принимал участие в благоустройстве гатчинских улиц. Довелось поработать и в Гатчинском дворце.

- Призрака Павла Первого я, конечно, не увидел, - улыбается он. - Тогда, в восьмидесятые годы, Дворец как раз начинали возрождать. Я участвовал в восстановлении дворцового парка. Нам помогали сотрудники музея-заповедника в Пушкине. Когда они узнали о моём новоселье в этом доме, подарили мне два куста сортовой сирени.

Александр Иванович живёт на первом этаже дома, и эта сирень буквально стучится к нему в окно. Рядом с кустами сирени — небольшая клумба, на которой он разводит цветы. Признается, что дома сидеть не любит, стараясь, по возможности, выйти, прогуляться, подышать: когда двигаешься, легче переживать давние проблемы со здоровьем.

За помощью в социальную службу Александр Иванович обратился лет пять назад - «когда одолела поясница».

- Эти женщины выполняют благую миссию, - серьезно заявляет он. - А улыбаться мы тоже умеем.

И действительно, чем-то плохим и неприятным Александр Иванович делиться явно не любит, стараясь перевести разговор в позитивное русло.

- Всё потому, что вы и сами — позитивный человек, - говорит Елена Аркадьевна.

- Так это потому, что меня поддерживают, - улыбаясь, отвечает он ей.

От этих простых диалогов у плиты на кухне на душе становится как-то по-особенному тепло — как будто ты оказался в кругу близких, давно знающих друг друга людей.

Часто говорят, что среди социальных работников случайных людей не бывает. Это, и правда, очень особенная профессия. Важно ведь не только обладать такими качествами, как милосердие, человеколюбие, отходчивость, доброта, но и ответственно относиться к своей работе, уметь слушать своих подопечных, становясь для них, по сути, родным человеком.

А в результате одинокая душа постепенно отогревается, и человек снова начинает верить, что он по-прежнему кому-то нужен, что он всё ещё важен для этого мира и общества...


 

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