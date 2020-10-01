И одинокая душа отогревается...

О том, как складывается день социального работника, и
что входит в его обязанности, мы поговорили с Еленой Ивановой, сотрудницей АНО
«Медико-социальный центр», который оказывает, в том числе, социальные услуги по
обслуживанию на дому.
Социальным работником на дому Елена Аркадьевна
трудится уже пять лет, причём работает в основном с пенсионерами. Энергичная,
очень доброжелательная, улыбчивая, она готова подолгу рассказывать о каждом из
своих пятнадцати подопечных. А ведь у каждого из них — своя, часто очень
непростая жизненная история, свой характер, свои привычки. Большинство из них
живёт в Гатчине, а к четырем пенсионерам женщина ездит в Верево.
- Мне нравится бывать в Верево, я там своя уже, -
говорит Елена Аркадьевна. - Меня там знают — и в магазинах, и в поликлинике, и
в администрации.
За время работы у неё сложились очень тёплые и
доверительные отношения с подопечными.
- Самое главное – установить
контакт с людьми, – считает Елена Аркадьевна. – Трудно было поначалу, когда я
только устроилась на эту работу. Профессия сложная: нужно быть очень чутким и,
в то же время, достаточно жёстким...
Социального работника пенсионеры всегда
ждут с огромным нетерпением. Поход в магазин за покупками или за
лекарствами в аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка квартиры
и необходимая работа по дому, приготовление пищи - вот далеко не полный список
услуг, которые оказывают эти неутомимые женщины. Иногда за день приходится
пройти не один километр, чтобы побывать у своих подопечных и выполнить все их
поручения.
Оказывать услуги пожилым людям – дело нелегкое, ведь
социальные работники приходят к пенсионерам не только помочь по хозяйству. Без
искреннего диалога и обмена впечатлениями не обходится ни один визит к
подопечным, ведь многим пожилым людям часто бывает некому излить душу. Так
каждый раз всё и проходит - с хлопотами, шутками и прибаутками, за которыми
скрывается мощная внутренняя поддержка, что надолго оставляет добрый заряд в
душе пожилых людей.
Сегодня Елена Аркадьевна заглянула в гости
к пенсионеру Александру Шатохину. Пока она готовит у плиты кабачки, мы с
Александром Ивановичем беседуем о жизни.
Ещё в ранней молодости он, как и положено каждому
настоящему мужчине, отправился в армию. Его направили по спецнабору в
пограничные войска на границу с Китаем. Как оказалось, в самое пекло — именно
тогда там разгорался печально знаменитый Даманский конфликт. Поневоле приняв
участие в этом жестоком столкновении, бывший солдат-срочник лет пятнадцать не
мог спать, раз за разом переживая ту страшную историю. Со временем жизнь,
конечно, выправилась, хоть и не стала она для Александра Ивановича простой.
– Я долго работал кинологом – дрессировал собак
крупных пород, азиатских овчарок, – рассказывает он. – Это очень своенравные и
умные собаки, которые требуют особого подхода. Моя собака со мной телевизор
смотрела, у неё даже любимые передачи были...
Ещё одна профессия Александра Ивановича — озеленитель.
Не один год он принимал участие в благоустройстве гатчинских улиц. Довелось
поработать и в Гатчинском дворце.
- Призрака Павла Первого я, конечно, не увидел, -
улыбается он. - Тогда, в восьмидесятые годы, Дворец как раз начинали
возрождать. Я участвовал в восстановлении дворцового парка. Нам помогали
сотрудники музея-заповедника в Пушкине. Когда они узнали о моём новоселье в
этом доме, подарили мне два куста сортовой сирени.
Александр Иванович живёт на первом этаже
дома, и эта сирень буквально стучится к нему в окно. Рядом с кустами сирени
— небольшая клумба, на которой он разводит цветы. Признается, что дома сидеть
не любит, стараясь, по возможности, выйти, прогуляться, подышать: когда
двигаешься, легче переживать давние проблемы со здоровьем.
За помощью в социальную службу Александр Иванович
обратился лет пять назад - «когда одолела поясница».
- Эти женщины выполняют благую миссию, - серьезно
заявляет он. - А улыбаться мы тоже умеем.
И действительно, чем-то плохим и неприятным Александр
Иванович делиться явно не любит, стараясь перевести разговор в позитивное
русло.
- Всё потому, что вы и сами — позитивный человек, -
говорит Елена Аркадьевна.
- Так это потому, что меня поддерживают, - улыбаясь,
отвечает он ей.
От этих простых диалогов у плиты на кухне на душе
становится как-то по-особенному тепло — как будто ты оказался в кругу близких,
давно знающих друг друга людей.
Часто говорят, что среди социальных
работников случайных людей не бывает. Это, и правда, очень особенная профессия.
Важно ведь не только обладать такими качествами, как милосердие, человеколюбие,
отходчивость, доброта, но и ответственно относиться к своей работе, уметь
слушать своих подопечных, становясь для них, по сути, родным человеком.
А в результате одинокая душа постепенно отогревается,
и человек снова начинает верить, что он по-прежнему кому-то нужен, что он всё
ещё важен для этого мира и общества...