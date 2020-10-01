Обучиться и получить электронную подпись бесплатно!

Современный бизнес, даже если в нем трудится несколько человек, невозможно вести без цифровых технологий.
Они
помогают увеличить продажи, снизить затраты и увеличить прибыль, выводят бизнес
на качественно новый уровень.
На
выбор предлагается семь программ обучения: от темы «Цифровой маркетинг и медиа»
до таких тем, как «Большие данные PRO» и «Интернет вещей PRO». «Разработка
мобильных приложений PRO» и «Искусственный интеллект PRO».
Обучение
включает теоретическую часть и практическую, которая позволит получить навыки
внедрения «цифры» в бизнес-процессы. На связи с участниками онлайн-обучения
будут кураторы программы, которые смогут дать необходимые консультации.
Также
во все программы включена информация о применении цифровой подписи, о сервисах
портала госуслуг и о преимуществах регистрации на портале госуслуг.
По
окончании курса предприятия МСП, чьи сотрудники прошли обучение, получат
квалифицированную электронную подпись с правом использования в течение 1 года,
а участники программы - удостоверение о повышении квалификации.
Подать
заявку на участие в программе можно на сайте цифрабизнес47.рф. Всего в рамках
проекта будет обучено более 5500 человек.
Проект
массового повышения цифровой грамотности реализуется совместно комитетом
цифрового развития, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской
области в рамках национальных проектов.