В Гатчине живут активные горожане

Среди открытых вопросов остается обращение
жителя улицы Володарского, 34, который просит очистить от песка и мусора
детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Автор письма говорит о том,
что после завершения монтажа новое прорезиненное основание на детской площадке
осталось грязным. Исполнителем этих работ назначили Комитет
жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского района.
МУП «Городские электросети» города Гатчины
будут исправлять еще одну проблему, обозначенную жителем города - неработающую
систему освещения на выходе из подземного перехода у железнодорожной платформы
«Татьянино».
Сотрудники МУП «Водоканал» города Гатчины
будут разбираться с проблемой ржавой водопроводной воды в доме № 22/2 по улице
Чехова. Автор обращения пишет, что подобная ситуация складывается не в первый
раз.
Бывает, что представители коммунальных
структур не согласны с обращениями граждан. Так, жители дома № 27/20 по улице
7-ой Армии пожаловались на плохую уборку в подъездах. «На подоконниках уже
можно сажать картошку. Про влажную уборку вообще промолчу, эти пункты в
квитанции оплачиваются регулярно», - пишут они. В ответ на это сотрудники МУП
ЖКХ города Гатчины написали, что «санитарная уборка в подъездах
многоквартирного дома осуществляется по графику уборки в соответствии с
Перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества.
Подметание лестничных клеток осуществляется один раз в неделю (графики уборки
вывешены в подъездах), мытье лестничных клеток – один раз в месяц, мытье окон –
один раз в год. Выполнение работ по мытью принимают собственники дома и
ответственные лица ЖРЭУ-2».
Тем не менее, благодаря порталу «Активный
горожанин» налаживается диалог между жителями и коммунальными службами. Житель
дома № 35 по улице Урицкого обратился с просьбой обрезать ветки кустарников для
осуществления беспрепятственного проезда уборочной техники и восстановить
газон. Сотрудники УБДХ города Гатчины оперативно исправили ситуацию и
предоставили фотоотчет. «Благодарю за выполненные работы, надеюсь на дальнейшую
обрезку на постоянной основе, чтобы не запускать ситуацию», - сказано в ответе
заявителя.