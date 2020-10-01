В Гатчине живут активные горожане

Среди открытых вопросов остается обращение жителя улицы Володарского, 34, который просит очистить от песка и мусора детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Автор письма говорит о том, что после завершения монтажа новое прорезиненное основание на детской площадке осталось грязным. Исполнителем этих работ назначили Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского района.

МУП «Городские электросети» города Гатчины будут исправлять еще одну проблему, обозначенную жителем города - неработающую систему освещения на выходе из подземного перехода у железнодорожной платформы «Татьянино».

Сотрудники МУП «Водоканал» города Гатчины будут разбираться с проблемой ржавой водопроводной воды в доме № 22/2 по улице Чехова. Автор обращения пишет, что подобная ситуация складывается не в первый раз.

Бывает, что представители коммунальных структур не согласны с обращениями граждан. Так, жители дома № 27/20 по улице 7-ой Армии пожаловались на плохую уборку в подъездах. «На подоконниках уже можно сажать картошку. Про влажную уборку вообще промолчу, эти пункты в квитанции оплачиваются регулярно», - пишут они. В ответ на это сотрудники МУП ЖКХ города Гатчины написали, что «санитарная уборка в подъездах многоквартирного дома осуществляется по графику уборки в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества. Подметание лестничных клеток осуществляется один раз в неделю (графики уборки вывешены в подъездах), мытье лестничных клеток – один раз в месяц, мытье окон – один раз в год. Выполнение работ по мытью принимают собственники дома и ответственные лица ЖРЭУ-2».

Тем не менее, благодаря порталу «Активный горожанин» налаживается диалог между жителями и коммунальными службами. Житель дома № 35 по улице Урицкого обратился с просьбой обрезать ветки кустарников для осуществления беспрепятственного проезда уборочной техники и восстановить газон. Сотрудники УБДХ города Гатчины оперативно исправили ситуацию и предоставили фотоотчет. «Благодарю за выполненные работы, надеюсь на дальнейшую обрезку на постоянной основе, чтобы не запускать ситуацию», - сказано в ответе заявителя.