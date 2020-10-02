ГИЭФПТ готовит «Молодых профессионалов»

С
2019 года ГИЭФПТ стал одной из площадок чемпионата в компетенциях «Реверсивный
инжиниринг», «Изготовление прототипов» и «Изготовление прототипов – Юниоры», то
есть институт не только готовил конкурсантов, но и принимал на своей
территории. Региональная площадка чемпионата оборудована в помещениях
технического факультета. Эти компетенции только начали свой путь в
Ленинградской области, и очень ярко иллюстрирует прогресс системы
профессионального образования, а также само развитие мирового движения
WorldSkills.
- Отборочные соревнования по прототипированию каждый год проходят в разных городах: в прошлом году в Якутии, в этом году должны были в Комсомольске–на-Амуре. Но из-за пандемии все отборочные и финалы перенесли на региональные площадки. Наши финалисты вошли в «восьмерку», которая должна была ехать в Новокузнецк. Но так как ограничения продолжаются, решено было провести финал тоже на региональной площадке. Для нас это было большой честью и накладывало большую ответственность, - рассказывает декан технического факультета ГИЭФПТ Анна Богачева.
В
Гатчине финалистов принимали тепло и радушно. Площадка конкурса – это не только
специально подготовленное помещение, самое передовое оборудование, каналы
связи, но и эксперты высочайшего уровня. А еще дружная команда организаторов и
волонтеров.
-
Во время чемпионата были задействованы студенты-волонтеры и преподаватели
нашего института в качестве экспертов. Все они прошли обучение и получили
соответствующий сертификат, - пояснила Анна Викторовна.
Технические
эксперты держали связь между площадками и центром управления соревнованиями в
Москве, куда потом отправлялись конкурсные работы для вынесения вердикта. Если
это конкретное материальное изделие, то оно запаковывалось и по почте
отправлялось в центр на проверку. Если компьютерная программа, то ее отсылали
напрямую по электронной почте. Кроме того, из центра и с других площадок по
камерам можно наблюдать, на какой площадке что происходит в режиме реального
времени.
На площадке технического факультета ГИЭФПТ работали два эксперта из числа местных педагогов. Экспертом по компетенции «Изготовление прототипов» является Максим Огарков, который работает в ГИЭФПТ преподавателем технических дисциплин. Юрий Басковцев - оценивающий эксперт и главный региональный эксперт - выпускник технического факультета, студент второго курса ГИЭФПТ по специальности «бизнес-информатика» и лаборант на факультете.
Еще
один гатчинский эксперт – Дмитрий Твердохлеб был задействован на площадке в
Кировске. Он преподает в ГИЭФПТ дисциплины, связанные со станками с ЧПУ, и
работает на заводе «Буревестник». Его ученик - студент технического факультета
Денис Григорьев выступал в финале чемпионата в компетенции «Токарные работы на
станках с ЧПУ».
Общими
усилиями на площадке ГИЭФПТ были созданы условия для безукоризненного
выполнения правил чемпионата. В помещение, где проходит соревнование по
изготовлению прототипов, кроме технических экспертов и самих ребят никого не
пускали. А за работой участников чемпионата в номинации «Реверсивный
инжиниринг» можно было наблюдать из отдельной зоны. Что многие и делали. Приходили
группы студентов, школьники.
Все,
что положено по инфраструктурному листу, лежало на столе конкурсанта. Ничего в
процессе конкурса добавлять нельзя. Подходить к конкурсанту тоже нельзя никому
– кроме технического эксперта. Но и он ничего положить не может. Даже если, к
примеру, забыли какой-то измерительный инструмент. И все под камерами. Малейшее
нарушение может грозить дисквалификацией и отстранением.
Финансирование
подготовки и проведения чемпионата осуществлялось комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области. А вот непосредственной организацией
оснащения, питания и проживания конкурсантов занимался ГИЭФПТ.
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Конкурсанты жили в нашем общежитии, по своему графику питались в нашей
столовой, - рассказывает Анна Богачева. - Всеми закупками, оснащением рабочих
мест конкурсантов тоже занимались наши эксперты. А еще студенты ГИЭФПТ
организовали активную группу поддержки и вошли в клуб болельщиков команды
Ленинградской области. Ребята снимали ролик в поддержку команды Ленобласти,
размещали клипы в социальных сетях.
В
последний конкурсный день для участников в компетенции «Реверсивный инжиниринг»
эксперты гатчинской площадки поделились своими впечатлениями.
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Как эксперты мы видим, что в целом задания были сложнее, чем в прошлом году, а
на финале сложнее, чем на региональном этапе, - считает Максим Огарков. - Я
считаю, что на нашей площадке ребята хорошо подготовились и очень старались. На
самом деле все финалисты конкурса уже определились с выбором профессии. Они
хотят заниматься тем, что попробовали и в чем оказались успешны. Ребята
связывают свое будущее с техническими профессиями. Кто-то поступил в
университет по профилю машиностроение. Кто-то будет поступать.
Как
распознать с детства, в какой профессии человек будет успешен? Нужно еще в
школьном возрасте пробовать, примерять на себя разные профессии, чтобы потом
сделать осознанный выбор.
- При поддержке правительства Ленинградской области в ГИЭФПТ уже два года реализуются программы введения в профессию и допрофессиональная подготовка по направлениям «токарное производство», «аддитивные технологии», «изготовление прототипов». Школы делают заявки, мы организуем группы. Те, кому это интересно, продолжают обучение в ГИЭФПТ. В прошлом году ребята, которые прошли подготовку у нас в институте, участвовали в региональном чемпионате. Из 14 человек в группе – пять поступило к нам на факультет. Они пришли учиться осознанно, - подчеркнул Максим Александрович.
В
разных компетенциях в этом году в региональном чемпионате приняли участие девять
студентов ГИЭФПТ, и все показали очень достойные результаты, а студент
технического факультета Денис Григорьев стал победителем и вошел в состав
сборной Ленинградской области для участия в финале.
В
финале ГИЭФПТ не только принимал конкурсантов, но и непосредственно готовил
команду области к чемпионату. В понедельник, 21 сентября, состоялось подведение
итогов чемпионата.
В
компетенции «Изготовление прототипов - основная возрастная группа» вышел в
финал и занял четвертое место выпускник Гатчинской школы №9 Антон Зыков,
наставник - заместитель директора школы №9, педагог дополнительного образования
Информационно-методического центра Светлана Кучер. Антону вручен медальон за
профессионализм. Он присуждается участникам, набравшим не менее 700 баллов: это
значит, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей
компетенции. К финалу Антону помогал готовиться Максим Огарков.
На
площадке ГИЭФПТ тренировались и юниоры. С участием преподавателей вуза к финалу
в компетенции «Изготовление прототипов - Юниоры» готовилась команда из Луги.
Игорь Потапов и Егор Пылаев обучаются в учреждении дополнительного образования
«Компьютерный центр» по программе «3D моделирование и прототипирование» у
педагога Светланы Ивановой. Игорь и Егор завоевали серебро финала VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).