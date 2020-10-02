ГИЭФПТ готовит «Молодых профессионалов»

С 2019 года ГИЭФПТ стал одной из площадок чемпионата в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Изготовление прототипов» и «Изготовление прототипов – Юниоры», то есть институт не только готовил конкурсантов, но и принимал на своей территории. Региональная площадка чемпионата оборудована в помещениях технического факультета. Эти компетенции только начали свой путь в Ленинградской области, и очень ярко иллюстрирует прогресс системы профессионального образования, а также само развитие мирового движения WorldSkills.

- Отборочные соревнования по прототипированию каждый год проходят в разных городах: в прошлом году в Якутии, в этом году должны были в Комсомольске–на-Амуре. Но из-за пандемии все отборочные и финалы перенесли на региональные площадки. Наши финалисты вошли в «восьмерку», которая должна была ехать в Новокузнецк. Но так как ограничения продолжаются, решено было провести финал тоже на региональной площадке. Для нас это было большой честью и накладывало большую ответственность, - рассказывает декан технического факультета ГИЭФПТ Анна Богачева.

В Гатчине финалистов принимали тепло и радушно. Площадка конкурса – это не только специально подготовленное помещение, самое передовое оборудование, каналы связи, но и эксперты высочайшего уровня. А еще дружная команда организаторов и волонтеров.

- Во время чемпионата были задействованы студенты-волонтеры и преподаватели нашего института в качестве экспертов. Все они прошли обучение и получили соответствующий сертификат, - пояснила Анна Викторовна.

Технические эксперты держали связь между площадками и центром управления соревнованиями в Москве, куда потом отправлялись конкурсные работы для вынесения вердикта. Если это конкретное материальное изделие, то оно запаковывалось и по почте отправлялось в центр на проверку. Если компьютерная программа, то ее отсылали напрямую по электронной почте. Кроме того, из центра и с других площадок по камерам можно наблюдать, на какой площадке что происходит в режиме реального времени.

На площадке технического факультета ГИЭФПТ работали два эксперта из числа местных педагогов. Экспертом по компетенции «Изготовление прототипов» является Максим Огарков, который работает в ГИЭФПТ преподавателем технических дисциплин. Юрий Басковцев - оценивающий эксперт и главный региональный эксперт - выпускник технического факультета, студент второго курса ГИЭФПТ по специальности «бизнес-информатика» и лаборант на факультете.

Еще один гатчинский эксперт – Дмитрий Твердохлеб был задействован на площадке в Кировске. Он преподает в ГИЭФПТ дисциплины, связанные со станками с ЧПУ, и работает на заводе «Буревестник». Его ученик - студент технического факультета Денис Григорьев выступал в финале чемпионата в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Общими усилиями на площадке ГИЭФПТ были созданы условия для безукоризненного выполнения правил чемпионата. В помещение, где проходит соревнование по изготовлению прототипов, кроме технических экспертов и самих ребят никого не пускали. А за работой участников чемпионата в номинации «Реверсивный инжиниринг» можно было наблюдать из отдельной зоны. Что многие и делали. Приходили группы студентов, школьники.

Все, что положено по инфраструктурному листу, лежало на столе конкурсанта. Ничего в процессе конкурса добавлять нельзя. Подходить к конкурсанту тоже нельзя никому – кроме технического эксперта. Но и он ничего положить не может. Даже если, к примеру, забыли какой-то измерительный инструмент. И все под камерами. Малейшее нарушение может грозить дисквалификацией и отстранением.

Финансирование подготовки и проведения чемпионата осуществлялось комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. А вот непосредственной организацией оснащения, питания и проживания конкурсантов занимался ГИЭФПТ.

- Конкурсанты жили в нашем общежитии, по своему графику питались в нашей столовой, - рассказывает Анна Богачева. - Всеми закупками, оснащением рабочих мест конкурсантов тоже занимались наши эксперты. А еще студенты ГИЭФПТ организовали активную группу поддержки и вошли в клуб болельщиков команды Ленинградской области. Ребята снимали ролик в поддержку команды Ленобласти, размещали клипы в социальных сетях.

В последний конкурсный день для участников в компетенции «Реверсивный инжиниринг» эксперты гатчинской площадки поделились своими впечатлениями.

- Как эксперты мы видим, что в целом задания были сложнее, чем в прошлом году, а на финале сложнее, чем на региональном этапе, - считает Максим Огарков. - Я считаю, что на нашей площадке ребята хорошо подготовились и очень старались. На самом деле все финалисты конкурса уже определились с выбором профессии. Они хотят заниматься тем, что попробовали и в чем оказались успешны. Ребята связывают свое будущее с техническими профессиями. Кто-то поступил в университет по профилю машиностроение. Кто-то будет поступать.

Как распознать с детства, в какой профессии человек будет успешен? Нужно еще в школьном возрасте пробовать, примерять на себя разные профессии, чтобы потом сделать осознанный выбор.

- При поддержке правительства Ленинградской области в ГИЭФПТ уже два года реализуются программы введения в профессию и допрофессиональная подготовка по направлениям «токарное производство», «аддитивные технологии», «изготовление прототипов». Школы делают заявки, мы организуем группы. Те, кому это интересно, продолжают обучение в ГИЭФПТ. В прошлом году ребята, которые прошли подготовку у нас в институте, участвовали в региональном чемпионате. Из 14 человек в группе – пять поступило к нам на факультет. Они пришли учиться осознанно, - подчеркнул Максим Александрович.

В разных компетенциях в этом году в региональном чемпионате приняли участие девять студентов ГИЭФПТ, и все показали очень достойные результаты, а студент технического факультета Денис Григорьев стал победителем и вошел в состав сборной Ленинградской области для участия в финале.

В финале ГИЭФПТ не только принимал конкурсантов, но и непосредственно готовил команду области к чемпионату. В понедельник, 21 сентября, состоялось подведение итогов чемпионата.

В компетенции «Изготовление прототипов - основная возрастная группа» вышел в финал и занял четвертое место выпускник Гатчинской школы №9 Антон Зыков, наставник - заместитель директора школы №9, педагог дополнительного образования Информационно-методического центра Светлана Кучер. Антону вручен медальон за профессионализм. Он присуждается участникам, набравшим не менее 700 баллов: это значит, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей компетенции. К финалу Антону помогал готовиться Максим Огарков.

На площадке ГИЭФПТ тренировались и юниоры. С участием преподавателей вуза к финалу в компетенции «Изготовление прототипов - Юниоры» готовилась команда из Луги. Игорь Потапов и Егор Пылаев обучаются в учреждении дополнительного образования «Компьютерный центр» по программе «3D моделирование и прототипирование» у педагога Светланы Ивановой. Игорь и Егор завоевали серебро финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



