Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия в сфере обращения с отходами

Как ожидается, в состав
акционерного общества также могут войти ПАО Интер РАО и Банк ВТБ, которые
обеспечат финансовую составляющую.
От Санкт-Петербурга
планируется имущественно-денежный взнос, а Ленинградская область для участия в
капитале создаваемого акционерного общества может предоставить участки для
строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, в
рамках реализации которых не будет использована технология прямого сжигания
ТКО.
«В течение этого месяца
мы подпишем протокол о намерениях, где будет закреплено пропорциональное
соотношение доли участия каждой стороны», — прокомментировал Александр
Дрозденко.
Создание АО планируется
завершить до конца текущего года. Компания станет участником конкурса на статус
Регионального оператора в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту
России Владимиру Путину с предложением о создании единого оператора по
обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.