Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия в сфере обращения с отходами

Как ожидается, в состав акционерного общества также могут войти ПАО Интер РАО и Банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую.

От Санкт-Петербурга планируется имущественно-денежный взнос, а Ленинградская область для участия в капитале создаваемого акционерного общества может предоставить участки для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, в рамках реализации которых не будет использована технология прямого сжигания ТКО.

«В течение этого месяца мы подпишем протокол о намерениях, где будет закреплено пропорциональное соотношение доли участия каждой стороны», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Создание АО планируется завершить до конца текущего года. Компания станет участником конкурса на статус Регионального оператора в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании единого оператора по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.