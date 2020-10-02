Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия в сфере обращения с отходами

Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия в сфере обращения с отходами

Город и область планируют создать акционерное общество, задачей которого станет разработка единой концепции обращения с отходами: об этом шла речь сегодня на состоявшейся в Смольном встрече Александра Дрозденко и Александра Беглова.

Рубрики : ЖКХ     02 Oct 2020

Как ожидается, в состав акционерного общества также могут войти ПАО Интер РАО и Банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую.

От Санкт-Петербурга планируется имущественно-денежный взнос, а Ленинградская область для участия в капитале создаваемого акционерного общества может предоставить участки для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, в рамках реализации которых не будет использована технология прямого сжигания ТКО.

«В течение этого месяца мы подпишем протокол о намерениях, где будет закреплено пропорциональное соотношение доли участия каждой стороны», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Создание АО планируется завершить до конца текущего года. Компания станет участником конкурса на статус Регионального оператора в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании единого оператора по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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