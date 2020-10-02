Отдай свой голос за лучшее фото!

Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И конечно — высокую оценку зрителей.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.

«Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.

«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...

Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом и были авторскими! Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.

30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию одобрено 2289 снимков.

Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918 фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.

Регионы-лидеры по количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская область (202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).

Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью зрительского го-лосования на сайте переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить лайк под фото) может любой зарегистрированный пользователь. Каждый лайк равен одному конкурсному баллу. Голосование продлится с 1 по 7 октября.

Посмотреть фотографии участников конкурса и поставить лайки можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

По итогам пользовательского голосования по каждой номинации будет сформирован шорт-лист из лучших работ. Победителей и призеров в каждом шорт-листе будут выбирать члены экспертного жюри — в него войдут представители Росстата, организаторов конкурса и фотоиндустрии.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и официальных страницах Все-российской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.