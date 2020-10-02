Отдай свой голос за лучшее фото!

Фотоконкурс «Страна в
объективе» стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально
рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли
сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками
в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И
конечно — высокую оценку зрителей.
Фотоконкурс проходит в
трех номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» —
красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением
талисмана переписи ВиПиНа.
«Храним традиции» —
изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной
кухни, обрядов и праздников.
«Семейный альбом» —
снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые
отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...
Поскольку фотоконкурс
народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона.
Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом и были авторскими! Ну
и, конечно, соответствовали тематике конкурса.
30 сентября завершился
прием работ: после модерации к участию одобрено 2289 снимков.
Наибольшее число
фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С небольшим
отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918 фотографий. В номинации
«Семейный альбом» 457 работ.
Регионы-лидеры по
количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская область (202),
Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область
(107).
Призеры конкурса будут
определены в два этапа: с помощью зрительского го-лосования на сайте переписи и
выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить лайк под фото) может любой
зарегистрированный пользователь. Каждый лайк равен одному конкурсному баллу.
Голосование продлится с 1 по 7 октября.
Посмотреть фотографии
участников конкурса и поставить лайки можно на сайте Всероссийской переписи
населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.
По итогам
пользовательского голосования по каждой номинации будет сформирован шорт-лист
из лучших работ. Победителей и призеров в каждом шорт-листе будут выбирать
члены экспертного жюри — в него войдут
представители Росстата, организаторов конкурса и фотоиндустрии.
В каждой номинации
учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги.
Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч рублей. Кроме того,
призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им
соответствующей премии.
Итоги конкурса будут
опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в
социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.
Более подробная
информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе»
размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и
официальных страницах Все-российской переписи населения в социальных сетях.
Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту
photo@strana2020.ru.