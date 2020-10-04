Плановые отключения с 5 октября в Гатчинском районе

Новосветское СП
6 октября 09:00-17:00
п. Торфяное д. 32, 41, 41А, 42, 42А, 49
г. Гатчина
7 октября 09:00- 17:00
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, 11; пр. 25-го Октября д. 10, 12, 14
8 октября 09:00- 11:00
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18, 18А
Вырицкое ГП
6 октября 09:00- 17:00
Вырица, ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36;
ул. Соболевского д. 44
Коммунарское СП
5 октября 09:00-13:00
Коммунар, ул. Строителей д. 5, 1, 3, 7; ул. Сельская д. 55-96; пер. Мирный д. 1-7; пр-д. Мирный д. 1-4
Таицкое ГП
7 октября 09:00-16:00
Тайцы ул. Юбилейная, д. 1А, 2А
7 октября 09:00- 17:00
ул. Юбилейная д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24; ул. Карьерная д. 1; ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б; ул. Песочная д. 28-66; пер. Солнечный д. 1-6
8 октября 09:00-16:00
д. Старицы д. 1-30
Сиверское ГП
7 октября 09:00- 16:00
Сиверский, пер. Боровичный д. 1-9; пер. Елизаветинский д. 1-9; ул. Толмачева д. 70-100
8 октября 09:00- 16:00
пр. Героев д. 2Б к. 1; пр. Героев д. 2Б к. 2
ул. Кирова д. 1-41; ул. Паркетная д. 1-21; ул.
Куйбышева д. 1-35; ул. Красная д. 1-11; ш. Белогорское д. 1-15; ул. Мира д. 13В