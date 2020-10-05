«Хатсина» на фестивале финно-угорских народов

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие и поздравили с праздником учредители и организаторы: руководители Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.А. Поленова, филиала ГРДТ «Финно-угорского культурного центра РФ» (Т.Т. Барохова), Комитета по культуре Ленинградской области (В.О. Цой), областного Дом народного творчества (А.Б. Овсяник).

Площадь парка им. В.И. Ленина украсили белые шатры, в которых разместились национальные подворья с различными выставками, мастера декоративно-прикладного творчества, проводились игровые и музыкальные программы. Народы Севера привезли украшения, национальную обувь и одежду, сувениры, изделия из нерпы, оленьего меха и кожи, национальные музыкальные инструменты.

В концертной программе прозвучали музыка, песни и танцы разных народов, обрядовые свадебные хороводы в исполнении солистов и художественных коллективов. Яркие и запоминающиеся выступления были у саамского фольклорного коллектива из Мурманской области, вепсского народного хора из Карелии, вокального коллектива «Поющий Север» и «Хаяр» из Ямало-Ненецкого автономного округа, фольклорной студии «Ёмвош ёх» из Ханты-Мансийского автономного округа, бесермянского фольклорного ансамбля «Азвесь крезь» из Удмуртии, фольклорно-этнографического ансамбля «Рёнтюшки» из Токсовского района, фольклорного танцевального коллектива «Сойкколайсет», фольклорного ансамбля «Линнуд» и «Сойкинские напевы» из Кингисеппского района, вепсского фольклорного ансамбля «Вараста» из Бокситогорского района, студии народного танца «Нарцы» и танцевального фольклорного коллектива «Пиирилейкки» из Санкт-Петербурга, народного вепсского фольклорного ансамбля «Армас» из Подпорожского района.

Во Всероссийском фестивале в третий раз приняла участие делегация Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Н.А. Аниконова) из Гатчинского района. В торжественной церемонии открытия фестиваля поочередно поднимались на сцену представители разных народов. От ЦКИФ «Хатсина» заняли почетное место Сергей Минин, Юлия Зеленкова, Валерий Максименко в финских костюмах и праздничными атрибутами. Ирма Пеннонен исполнила народную песню на финском языке, Юлия Зеленкова - задорную финскую полечку.

По традиции, ЦКИФ «Хатсина» оформил своё национальное подворье (дизайнер Наталья Коловнякова). Гостям вручили памятные сувениры наших мастериц. Шатёр украсила выставка уникальных лоскутных панно героев Калевалы и исторических мест старой Ингерманландии (мастерицы Анна Зыкова и Ольга Зеленкова), тканевый стенд с изящными льняными изделиями с вышивкой (Маргарита Васильченко), рукоделия ингерманландских финнов. А также выставка народных тряпичных кукол (Людмила Еремеева), сувенирных кукол (Майя Минина). Красивыми вязанными изделиями из ярких шерстяных нитей порадовала всех Мария Козырева, которая в совершенстве владеет техникой вязания крючком и спицами.

За участие в фестивале коллектив ЦКИФ «Хатсина» наградили дипломом, подарками, сувенирами.

В рамках культурной программы, по окончании концерта для нашего коллектива были организованы экскурсия в этно-культурный комплекс «Вересковую усадьбу» и встреча с фольклорным ансамблем «Вереск» из Выборга, которая прошла в тёплой, радушной и творческой обстановке.

Благодарим организаторов фестиваля и Комитет по культуре и туризму ГМР за предоставленный транспорт.

Нина Аниконова-Эртэ, директор АНО ЦКИФ «Хатсина»