«Хатсина» на фестивале финно-угорских народов

В торжественной церемонии
открытия фестиваля приняли участие и поздравили с праздником учредители и
организаторы: руководители Министерства культуры РФ, Государственного
Российского Дома народного творчества им. В.А. Поленова, филиала ГРДТ
«Финно-угорского культурного центра РФ» (Т.Т. Барохова), Комитета по культуре
Ленинградской области (В.О. Цой), областного Дом народного творчества (А.Б.
Овсяник).
Площадь парка им. В.И.
Ленина украсили белые шатры, в которых разместились национальные подворья с
различными выставками, мастера декоративно-прикладного творчества, проводились
игровые и музыкальные программы. Народы Севера привезли украшения, национальную
обувь и одежду, сувениры, изделия из нерпы, оленьего меха и кожи, национальные
музыкальные инструменты.
В концертной программе
прозвучали музыка, песни и танцы разных народов, обрядовые свадебные хороводы в
исполнении солистов и художественных коллективов. Яркие и запоминающиеся
выступления были у саамского фольклорного коллектива из Мурманской области,
вепсского народного хора из Карелии, вокального коллектива «Поющий Север» и
«Хаяр» из Ямало-Ненецкого автономного округа, фольклорной студии «Ёмвош ёх» из
Ханты-Мансийского автономного округа, бесермянского фольклорного ансамбля «Азвесь
крезь» из Удмуртии, фольклорно-этнографического ансамбля «Рёнтюшки» из
Токсовского района, фольклорного танцевального коллектива «Сойкколайсет»,
фольклорного ансамбля «Линнуд» и «Сойкинские напевы» из Кингисеппского района,
вепсского фольклорного ансамбля «Вараста» из Бокситогорского района, студии
народного танца «Нарцы» и танцевального фольклорного коллектива «Пиирилейкки»
из Санкт-Петербурга, народного вепсского фольклорного ансамбля «Армас» из
Подпорожского района.
Во Всероссийском
фестивале в третий раз приняла участие делегация Центра культуры
ингерманландских финнов «Хатсина» (директор Н.А. Аниконова) из Гатчинского
района. В торжественной церемонии открытия фестиваля поочередно поднимались на
сцену представители разных народов. От ЦКИФ «Хатсина» заняли почетное место
Сергей Минин, Юлия Зеленкова, Валерий Максименко в финских костюмах и
праздничными атрибутами. Ирма Пеннонен исполнила народную песню на финском
языке, Юлия Зеленкова - задорную финскую полечку.
По традиции, ЦКИФ
«Хатсина» оформил своё национальное подворье (дизайнер Наталья Коловнякова).
Гостям вручили памятные сувениры наших мастериц. Шатёр украсила выставка
уникальных лоскутных панно героев Калевалы и исторических мест старой
Ингерманландии (мастерицы Анна Зыкова и Ольга Зеленкова), тканевый стенд с
изящными льняными изделиями с вышивкой (Маргарита Васильченко), рукоделия
ингерманландских финнов. А также выставка народных тряпичных кукол (Людмила
Еремеева), сувенирных кукол (Майя Минина). Красивыми вязанными изделиями из
ярких шерстяных нитей порадовала всех Мария Козырева, которая в совершенстве
владеет техникой вязания крючком и спицами.
За участие в фестивале
коллектив ЦКИФ «Хатсина» наградили дипломом, подарками, сувенирами.
В рамках культурной программы,
по окончании концерта для нашего коллектива были организованы экскурсия в
этно-культурный комплекс «Вересковую усадьбу» и встреча с фольклорным ансамблем
«Вереск» из Выборга, которая прошла в тёплой, радушной и творческой обстановке.
Благодарим организаторов
фестиваля и Комитет по культуре и туризму ГМР за предоставленный транспорт.
Нина Аниконова-Эртэ, директор
АНО ЦКИФ «Хатсина»