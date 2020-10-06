«Битва за кубок» прошла на стадионе ГИЭФПТ

Исполнительный
директор фонда Анна Оснач рассказала, что главная задача таких турниров –
привлечь к участию в состязаниях наравне с начинающими спортсменами и тех
подростков, кто играет в футбол в своих дворах. Участниками турнира стали
ребята из Гатчины, Коммунара, Пудости, Нового Света и поселка Лукаши. Среди них
– дети-сироты и дети из малоимущих семей Гатчинского района.
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Мы хотим, чтобы они почувствовали азарт настоящих соревнований и могли
побороться за медали, - сказала Анна.
Благотворительная
составляющая ежегодного турнира заключается в том, что организаторы оплачивают
игрокам проезд до места спортивной встречи, а после баталий на поле приглашают
всех подкрепиться.
Фонд
«Счастливое будущее» приглашает партнеров для продолжения традиции
благотворительных турниров.
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Очень важно привлекать в спорт тех подростков, которых принято называть
«трудными», кто проводит свое свободное время на улице, - подчеркнула Анна
Оснач.