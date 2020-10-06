«Битва за кубок» прошла на стадионе ГИЭФПТ

Исполнительный директор фонда Анна Оснач рассказала, что главная задача таких турниров – привлечь к участию в состязаниях наравне с начинающими спортсменами и тех подростков, кто играет в футбол в своих дворах. Участниками турнира стали ребята из Гатчины, Коммунара, Пудости, Нового Света и поселка Лукаши. Среди них – дети-сироты и дети из малоимущих семей Гатчинского района.

- Мы хотим, чтобы они почувствовали азарт настоящих соревнований и могли побороться за медали, - сказала Анна.

Благотворительная составляющая ежегодного турнира заключается в том, что организаторы оплачивают игрокам проезд до места спортивной встречи, а после баталий на поле приглашают всех подкрепиться.

Фонд «Счастливое будущее» приглашает партнеров для продолжения традиции благотворительных турниров.

- Очень важно привлекать в спорт тех подростков, которых принято называть «трудными», кто проводит свое свободное время на улице, - подчеркнула Анна Оснач.