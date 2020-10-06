«Броня крепка, и танки наши быстры…»

Ежегодно во второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста. В этом году нашему танкостроению исполнилось 100 лет!

В преддверии круглой даты мальчишки поселка Сяськелево собрались в сельской библиотеке. Будущие защитники узнали не только историю праздника, задачи танковых войск, место выпуска первого танка, модификации танков, но и насколько престижна военная служба в танковых войсках.

Листая страницы книг о военной технике, более подробно остановились на бронемашинах времен Великой Отечественной войны. Ведь танкисты в годы войны сделали все возможное и невозможное, чтобы наша страна одержала победу над фашистскими захватчиками.

Конечно, не могли не вспомнить о герое Великой Отечественной войны, танковом асе, человеке, чей подвиг неразрывно связан с нашей гатчинской землей - Зиновии Григорьевиче Колобанове. 19 августа 1941 года танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Колобанова в бою под Войсковицами уничтожил 22 танка противника, а всего в этом бою его ротой было подбито 43 вражеских бронемашины. Ребята с огромным интересом посмотрели документальный сюжет о легендарном подвиге, который навсегда вписан в историю нашей Родины.

Имя Зиновия Колобанова стало символом несгибаемой воли, мужества и большого ратного мастерства. Его именем назван музей «Битва за Ленинград» во Всеволожске, улицы в д. Войсковицы и пос.Горелово. В Новом Учхозе на территории войсковой части установлен памятник Зиновию Колобанову, а на месте танкового боя – танк-памятник ИС-2.

В Гатчинском районе ежегодно проходят митинги, акции, часы памяти, турниры по мини-футболу, посвященные подвигу танкиста. Радует, что в этих мероприятиях принимает участие подрастающее поколение. Оно должно знать историю своей малой Родины и гордиться её героями!

Ирина Фёдорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки