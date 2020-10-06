«Броня крепка, и танки наши быстры…»

Ежегодно во второе
воскресенье сентября в России отмечают День танкиста. В этом году нашему
танкостроению исполнилось 100 лет!
В преддверии круглой даты
мальчишки поселка Сяськелево собрались в сельской библиотеке. Будущие защитники
узнали не только историю праздника, задачи танковых войск, место выпуска
первого танка, модификации танков, но и насколько престижна военная служба в
танковых войсках.
Листая страницы книг о военной технике, более
подробно остановились на бронемашинах времен Великой Отечественной войны. Ведь
танкисты в годы войны сделали все возможное и невозможное, чтобы наша страна
одержала победу над фашистскими захватчиками.
Конечно, не могли не
вспомнить о герое Великой Отечественной войны, танковом асе, человеке, чей
подвиг неразрывно связан с нашей гатчинской землей - Зиновии Григорьевиче
Колобанове. 19 августа 1941 года танковый экипаж под командованием старшего
лейтенанта Колобанова в бою под Войсковицами уничтожил 22 танка противника, а
всего в этом бою его ротой было подбито 43 вражеских бронемашины. Ребята с
огромным интересом посмотрели документальный сюжет о легендарном подвиге,
который навсегда вписан в историю нашей Родины.
Имя Зиновия Колобанова
стало символом несгибаемой воли, мужества и большого ратного мастерства. Его
именем назван музей «Битва за Ленинград» во Всеволожске, улицы в д. Войсковицы
и пос.Горелово. В Новом Учхозе на территории войсковой части установлен
памятник Зиновию Колобанову, а на месте танкового боя – танк-памятник ИС-2.
В Гатчинском районе
ежегодно проходят митинги, акции, часы памяти, турниры по мини-футболу, посвященные
подвигу танкиста. Радует, что в этих мероприятиях принимает участие
подрастающее поколение. Оно должно знать историю своей малой Родины и гордиться
её героями!
Ирина Фёдорова, главный
библиотекарь Сяськелевской библиотеки