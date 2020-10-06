Книжкина неделя для юных читателей

Как рассказала директор
детской библиотеки Елена Коренева, в этом году традиционную Неделю детской
книги пришлось перенести на осень.
- Обычно мы проводим Неделю
детской книги в марте, однако на этот раз, несмотря на очень серьезную
подготовку к ней, мы не смогли это сделать в обычном формате, - говорит Елена
Александровна. - В марте мы работали с нашими читателями в режиме онлайн,
предложив детям интервью с писателями, видеоматериалы наших прошлых встреч. Но
идею провести традиционную Книжкину неделю мы не оставили. В рамках осенней
Недели детской книги у нас прошло несколько встреч со школьниками и писателями.
Книжкина неделя открылась награждением грамотами и книжными призами
лучших читателей года, весёлыми викторинами и играми. В этот день с ребятами
встретилась автор веселых приключенческих книг для детей Евгения Малинкина,
которая привезла в Гатчину героев своих произведений — котов Страуса и Носкова
и совсем уж необычного персонажа - космического пришельца Крыжика. И коты, и
Крыжик совершенно покорили второклассников. Впрочем, это не помешало нашим
умным и читающим деткам задавать писательнице важные вопросы, самый главный из
которых касался писательского процесса.
Евгения Малинкина рассказала
детям, как она стала писателем. Сочинять истории она начала еще в первом
классе. Просто взяла тетрадь и написала: «Я, Евгения Малинкина, учусь в первом
классе...» И — всё! И только когда её собственный сын пошёл в первый класс,
началось время настоящих историй, которые потом перешли в настоящие книжки для
детей.
Евгения Малинкина - автор
таких книг, как «Привет от котлет», «Осторожно, детский сад», «Тайна шкатулки с
привидением», «Похищение призрака в тапке». На встрече с ребятами писательница
читала им отрывки из своих произведений и даже разыгрывала вместе с ними сценки
по мотивам своих рассказов. А ещё она представила свою новую книгу - «Волшебная
палочка и другие неприятности».
В рамках Недели детской
книги с гатчинскими школьниками встретился известный детский поэт и прозаик Сергей Махотин. Его добрые, умные, иногда озорные, а иногда и грустные
книги хорошо знакомы и маленьким детям, и подросткам. Сергей Анатольевич
рассказал ребятам о своём творчестве и о своём отношении к книгам. Оказывается,
книжки пахнут... буквами и стихами, и для него это — едва ли не самый
прекрасный запах на свете. И, конечно, нельзя не любить библиотеки, в которых
всегда стоит этот прекрасный и почти неуловимый запах книг.
На этот раз Сергей Махотин прибыл в Гатчину с особой
миссией — не только пообщаться с ребятами, но и записать их выступления для
своей детской радиопрограммы на «Радио России. Санкт-Петербург». Причём
выступления эти были не простые — на встречу с Сергеем Махотиным
пришли дети из школы
№9, которые занимаются литературным творчеством.
Учитель начальных классов школы
№9 Валерия Байбулдина учит детей стихосложению уже много лет. Занятия проходят на основе
программы «Золотое пёрышко», которую разработала Валерия Владиславовна. Как она
рассказала, занятия в литературном кружке «Золотое пёрышко» проходят два раза в
неделю с ребятами начальных классов. Дети учатся писать стихи, готовят разные
тематические проекты.
Участие в радиопрограмме
Сергея Махотина ученики Валерии Байбулдиной принимают уже не первый раз. А это
значит, что стихи наших гатчинских школьников в их собственном исполнении уже
звучали во всех городах и сёлах, где принимают «Радио России. Санкт-Петербург».
С нетерпением будем ждать и новых записей, которые опять были сделаны в
гатчинской детской библиотеке этой осенью.
Книжкина неделя подарила
гатчинским школьникам ещё одну встречу — с писателем Юлией Ивановой. Юлия
Иванова — лауреат литературных конкурсов и премий в области детской литературы.
Она — автор сказок, повестей, познавательных историй для детей, в том числе
замечательных книг о Санкт-Петербурге. Юлия Иванова преподает в литературной
студии для подростков, и сразу нашла общий язык с гатчинскими школьниками.
И, уже в режиме онлайн,
прошло знакомство юных читателей с писателем Татьяной Март, автором современных
детских книг из Санкт-Петербурга.
Неделя детской книги проходила на фоне интересных выставок, давно уже
ставших доброй традицией для детской библиотеки. Уже на подходе к «Книжкиному
дому» юных читателей встречает выставка «Весёлые буквы», разместившаяся в
большом витринном окне. Большинство из этих работ «про буковки» подготовили
друзья детской библиотеки - второклассники из школы №9. Выставка «Осеннее
настроение» представляет осенние книги, детские поделки, листья и даже яблоки.
Ещё одна экспозиция с детскими работами посвящена великому сказочнику Г.Х.
Андерсену.
А внутри самой библиотеки —
чудес не меньше. Здесь можно познакомиться с работами детей из керамической
мастерской Войсковицкой школы искусств, которой руководит педагог Марина
Чирушина. На этот раз юные скульпторы вылепили из глины композиции по мотивам
любимых сказок.