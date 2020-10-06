Книжкина неделя для юных читателей

Как рассказала директор детской библиотеки Елена Коренева, в этом году традиционную Неделю детской книги пришлось перенести на осень.

- Обычно мы проводим Неделю детской книги в марте, однако на этот раз, несмотря на очень серьезную подготовку к ней, мы не смогли это сделать в обычном формате, - говорит Елена Александровна. - В марте мы работали с нашими читателями в режиме онлайн, предложив детям интервью с писателями, видеоматериалы наших прошлых встреч. Но идею провести традиционную Книжкину неделю мы не оставили. В рамках осенней Недели детской книги у нас прошло несколько встреч со школьниками и писателями.

Книжкина неделя открылась награждением грамотами и книжными призами лучших читателей года, весёлыми викторинами и играми. В этот день с ребятами встретилась автор веселых приключенческих книг для детей Евгения Малинкина, которая привезла в Гатчину героев своих произведений — котов Страуса и Носкова и совсем уж необычного персонажа - космического пришельца Крыжика. И коты, и Крыжик совершенно покорили второклассников. Впрочем, это не помешало нашим умным и читающим деткам задавать писательнице важные вопросы, самый главный из которых касался писательского процесса.

Евгения Малинкина рассказала детям, как она стала писателем. Сочинять истории она начала еще в первом классе. Просто взяла тетрадь и написала: «Я, Евгения Малинкина, учусь в первом классе...» И — всё! И только когда её собственный сын пошёл в первый класс, началось время настоящих историй, которые потом перешли в настоящие книжки для детей.

Евгения Малинкина - автор таких книг, как «Привет от котлет», «Осторожно, детский сад», «Тайна шкатулки с привидением», «Похищение призрака в тапке». На встрече с ребятами писательница читала им отрывки из своих произведений и даже разыгрывала вместе с ними сценки по мотивам своих рассказов. А ещё она представила свою новую книгу - «Волшебная палочка и другие неприятности».

В рамках Недели детской книги с гатчинскими школьниками встретился известный детский поэт и прозаик Сергей Махотин. Его добрые, умные, иногда озорные, а иногда и грустные книги хорошо знакомы и маленьким детям, и подросткам. Сергей Анатольевич рассказал ребятам о своём творчестве и о своём отношении к книгам. Оказывается, книжки пахнут... буквами и стихами, и для него это — едва ли не самый прекрасный запах на свете. И, конечно, нельзя не любить библиотеки, в которых всегда стоит этот прекрасный и почти неуловимый запах книг.

На этот раз Сергей Махотин прибыл в Гатчину с особой миссией — не только пообщаться с ребятами, но и записать их выступления для своей детской радиопрограммы на «Радио России. Санкт-Петербург». Причём выступления эти были не простые — на встречу с Сергеем Махотиным пришли дети из школы №9, которые занимаются литературным творчеством.

Учитель начальных классов школы №9 Валерия Байбулдина учит детей стихосложению уже много лет. Занятия проходят на основе программы «Золотое пёрышко», которую разработала Валерия Владиславовна. Как она рассказала, занятия в литературном кружке «Золотое пёрышко» проходят два раза в неделю с ребятами начальных классов. Дети учатся писать стихи, готовят разные тематические проекты.

Участие в радиопрограмме Сергея Махотина ученики Валерии Байбулдиной принимают уже не первый раз. А это значит, что стихи наших гатчинских школьников в их собственном исполнении уже звучали во всех городах и сёлах, где принимают «Радио России. Санкт-Петербург». С нетерпением будем ждать и новых записей, которые опять были сделаны в гатчинской детской библиотеке этой осенью.

Книжкина неделя подарила гатчинским школьникам ещё одну встречу — с писателем Юлией Ивановой. Юлия Иванова — лауреат литературных конкурсов и премий в области детской литературы. Она — автор сказок, повестей, познавательных историй для детей, в том числе замечательных книг о Санкт-Петербурге. Юлия Иванова преподает в литературной студии для подростков, и сразу нашла общий язык с гатчинскими школьниками.

И, уже в режиме онлайн, прошло знакомство юных читателей с писателем Татьяной Март, автором современных детских книг из Санкт-Петербурга.

Неделя детской книги проходила на фоне интересных выставок, давно уже ставших доброй традицией для детской библиотеки. Уже на подходе к «Книжкиному дому» юных читателей встречает выставка «Весёлые буквы», разместившаяся в большом витринном окне. Большинство из этих работ «про буковки» подготовили друзья детской библиотеки - второклассники из школы №9. Выставка «Осеннее настроение» представляет осенние книги, детские поделки, листья и даже яблоки. Ещё одна экспозиция с детскими работами посвящена великому сказочнику Г.Х. Андерсену.

А внутри самой библиотеки — чудес не меньше. Здесь можно познакомиться с работами детей из керамической мастерской Войсковицкой школы искусств, которой руководит педагог Марина Чирушина. На этот раз юные скульпторы вылепили из глины композиции по мотивам любимых сказок.

Юлия Лысанюк