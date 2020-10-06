Выплаты юбилярам семейной жизни

Как сообщила руководитель
филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр
социальной защиты населения» в Гатчинском районе Екатерина Андреевна Битель,
право на единовременную выплату к юбилею совместной жизни предоставляется
супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.
С начала 2020 года
выплату по Гатчинскому району уже получили 220 семейных пар, в том числе 185
пар, отметивших золотую свадьбу, и 35 пар бриллиантовых юбиляров.
Размер единовременной
выплаты в зависимости от юбилейной даты устанавливается на очередной финансовый
год и на плановый период.
На 2020 год размер выплат
следующий: в связи с 50-летним юбилеем – 20 тысяч рублей; в связи с 60-летним
юбилеем – 30 тысяч рублей; в связи с 70-летним юбилеем – 40 тысяч рублей; в
связи с 75-летним юбилеем – 50 тысяч рублей.
Для назначения
единовременной выплаты необходимо обязательно совместное заявление супругов,
паспорта обоих супругов, свидетельство о заключении брака, а также реквизиты
для перечисления выплаты. Важно помнить, что с заявлением и документами следует
обращаться в филиалы МФЦ в течение трех лет после юбилейной даты.