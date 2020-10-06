Выплаты юбилярам семейной жизни

Как сообщила руководитель филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» в Гатчинском районе Екатерина Андреевна Битель, право на единовременную выплату к юбилею совместной жизни предоставляется супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

С начала 2020 года выплату по Гатчинскому району уже получили 220 семейных пар, в том числе 185 пар, отметивших золотую свадьбу, и 35 пар бриллиантовых юбиляров.

Размер единовременной выплаты в зависимости от юбилейной даты устанавливается на очередной финансовый год и на плановый период.

На 2020 год размер выплат следующий: в связи с 50-летним юбилеем – 20 тысяч рублей; в связи с 60-летним юбилеем – 30 тысяч рублей; в связи с 70-летним юбилеем – 40 тысяч рублей; в связи с 75-летним юбилеем – 50 тысяч рублей.

Для назначения единовременной выплаты необходимо обязательно совместное заявление супругов, паспорта обоих супругов, свидетельство о заключении брака, а также реквизиты для перечисления выплаты. Важно помнить, что с заявлением и документами следует обращаться в филиалы МФЦ в течение трех лет после юбилейной даты.



