WorldSkills Russia поможет безработным

WorldSkills Russia поможет безработным

Программа по переподготовке и повышению квалификации разработана Министерством просвещения РФ совместно с «Ворлдскиллс Россия».

Рубрики : Общество     06 Oct 2020

Принять участие в ней могут жители Ленинградской области, находящиеся под угрозой увольнения, работники наиболее пострадавших отраслей, зарегистрированные на Бирже труда безработные, самозанятые, а также впервые ищущие работу выпускники образовательных учреждений.

Пройти бесплатное обучение и получить востребованные профессиональные навыки можно до декабря 2020 года.

В Ленинградской области за реализацию программы отвечает комитет по труду и занятости населения. Зарегистрироваться для участия в обучении можно на сайте express.worldskills.ru. Дополнительную информацию можно получить в районных филиалах центра занятости.

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