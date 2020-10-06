WorldSkills Russia поможет безработным

Принять участие в ней могут жители Ленинградской
области, находящиеся под угрозой увольнения, работники наиболее пострадавших
отраслей, зарегистрированные на Бирже труда безработные, самозанятые, а также
впервые ищущие работу выпускники образовательных учреждений.
Пройти бесплатное обучение и получить востребованные
профессиональные навыки можно до декабря 2020 года.
В Ленинградской области за реализацию программы
отвечает комитет по труду и занятости населения. Зарегистрироваться для участия
в обучении можно на сайте express.worldskills.ru. Дополнительную информацию
можно получить в районных филиалах центра занятости.