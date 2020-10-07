В России началась цифровая перепись населения

Первая в истории страны
цифровая перепись началась 1 октября.
Ровно за полгода до старта ее основного – всероссийского – этапа будут
переписаны до полумиллиона жителей труднодоступных территорий России. И уже
через год станет известна точная численность населения страны. Об особенностях
и преимуществах нового цифрового формата переписи, а также возможностях,
которые открывают перед статистикой современные технологии, представители
Росстата рассказали в ходе пресс-конференции «Всероссийская перепись населения:
вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.
Начнется первая цифровая
перепись в России с отдельных труднодоступных территорий в Республике Тыва
(Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривошеинский и
Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурышкарский район).
Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики.
Всего же с 1 октября 2020
года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600
населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов
страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в условиях,
приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые технологии
предстоящей переписи. Прежде всего — сбор данных на электронные планшеты.
«Переписчики будут заполнять
со слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в
качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники.
Планшеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На устройствах будут
отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — рассказал
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
По его словам,
использование планшетов позволит в 1,5–2 раза быстрее вводить данные в
электронные переписные листы.
В рамках
пресс-конференции впервые широкой аудитории была продемонстрирована экипировка
переписчиков, включающая в себя брендированный шарф красно-синей расцветки с
белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со
светоотражающими полосами и логотипом переписи.
«При себе переписчик
будет иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. Вместо
большого портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная сумка, куда
помещаются планшет, запасной аккумулятор повышенной емкости и несколько листов
с ручкой», — пояснил заместитель руководителя Росстата.
Принять участие в
переписи у жителей труднодоступных районов получится только с помощью
переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах
жители нашей страны смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.
«На самостоятельную
интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять,
кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны будут дойти
переписчики. Главное — охватить всех», — пояснил Павел Смелов.
При этом особые надежды в
части самостоятельного участия в переписи через интернет в Росстате возлагают
на молодых матерей.
«Мы проанализировали
активность людей на портале "Госуслуги" и пришли к выводу: эта
площадка будет востребованной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн
человек, а в последнее время количество пользователей возросло многократно. Мы
видели, как самая активная аудитория переписи — молодые матери, которые
заботятся о будущем своих детей, — массово стали создавать заявления на
портале, когда президент объявил о выплатах. Надеемся, женщины проявят интерес
и к самостоятельной переписи на Госуслугах», — отметил замглавы Росстата.
Цифровые инновации
внедряются Росстатом не только в процесс сбора данных, но и в работу по
подготовке к переписи.
«У нас уже работает
внутренним порталом современная BI-платформа — это ситуационный центр переписи,
где мы отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и району. На эту же
платформу в дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Любой желающий
сможет зайти, сделать запрос и получить моментальный ответ от системы в
наглядном графическом виде. Таким образом, мы отказываемся от прежних томов и
таблиц и переходим к интерактивной цифровой информации», — отметил Павел Смелов.
Свои решения предлагают и
партнеры Росстата. Так, Сбербанк выступил с инициативой консолидации данных о
населении регионов, полученных из административных и других источников, чтобы
использовать их в контрольных расчетах при подведении итогов переписи. По
словам управляющего директора — начальника управления клиентского сопровождения
государственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, такой проект в рамках
переписи, в частности, планируется на Дальнем Востоке.
«С Росстатом нас
связывает давнее продуктивное сотрудничество, и мы очень рады стать партнером
Всероссийской переписи населения. Этот проект имеет огромное значение для всей
страны и является базой для дальнейшего развития. В апреле мы подписали
соглашение о взаимодействии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере
цифровых технологий поможет организовать процесс обработки и анализа
результатов переписи на высоком уровне. Еще мы планируем совместные мероприятия
по информированию населения. Кроме того, наша дочерняя компания "Сбербанк
страхование" обеспечивает всех переписчиков страховой защитой от
несчастных случаев», — рассказал Владимир Маринов.
Еще одним важным
нововведением предстоящей переписи станет работа цифровых волонтеров. В чем
будет заключаться их функция, рассказала студентка Дальневосточного
федерального университета Анна Ярош.
«Цифровым волонтером я
стала весной, когда у нас началось дистанционное образование. Работа
заключалась в сборе информации о том, насколько преподаватели готовы к переходу
на обучение в онлайн-формате. После чего была создана горячая линия, на которой
волонтеры консультировали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им
разобраться с тем, как пользоваться платформой дистанционного обучения. Для
переписи цифровые волонтеры тоже необходимы, поскольку многие люди не очень
хорошо разбираются в технике и работе на сайтах. У них может возникать
множество вопросов, связанных с регистрацией, заполнением форм и не только.
Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно ответят на все вопросы и
помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов немало», — уверена
Анна Ярош.
По итогам мероприятия
состоялась церемония торжественного гашения почтовой марки и конверта
Всероссийской переписи населения. Рабочую программу во Владивостоке продолжил
круглый экспертный стол «Демократизация данных. Статистическая грамотность
населения и популяризация самообслуживания в пользовании данными переписи».