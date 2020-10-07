В России началась цифровая перепись населения

Первая в истории страны цифровая перепись началась 1 октября. Ровно за полгода до старта ее основного – всероссийского – этапа будут переписаны до полумиллиона жителей труднодоступных территорий России. И уже через год станет известна точная численность населения страны. Об особенностях и преимуществах нового цифрового формата переписи, а также возможностях, которые открывают перед статистикой современные технологии, представители Росстата рассказали в ходе пресс-конференции «Всероссийская перепись населения: вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных территорий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурышкарский район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в условиях, приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые технологии предстоящей переписи. Прежде всего — сбор данных на электронные планшеты.

«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На устройствах будут отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование планшетов позволит в 1,5–2 раза быстрее вводить данные в электронные переписные листы.

В рамках пресс-конференции впервые широкой аудитории была продемонстрирована экипировка переписчиков, включающая в себя брендированный шарф красно-синей расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи.

«При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. Вместо большого портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная сумка, куда помещаются планшет, запасной аккумулятор повышенной емкости и несколько листов с ручкой», — пояснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступных районов получится только с помощью переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах жители нашей страны смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь апрель, чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны будут дойти переписчики. Главное — охватить всех», — пояснил Павел Смелов.

При этом особые надежды в части самостоятельного участия в переписи через интернет в Росстате возлагают на молодых матерей.

«Мы проанализировали активность людей на портале "Госуслуги" и пришли к выводу: эта площадка будет востребованной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн человек, а в последнее время количество пользователей возросло многократно. Мы видели, как самая активная аудитория переписи — молодые матери, которые заботятся о будущем своих детей, — массово стали создавать заявления на портале, когда президент объявил о выплатах. Надеемся, женщины проявят интерес и к самостоятельной переписи на Госуслугах», — отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не только в процесс сбора данных, но и в работу по подготовке к переписи.

«У нас уже работает внутренним порталом современная BI-платформа — это ситуационный центр переписи, где мы отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и району. На эту же платформу в дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Любой желающий сможет зайти, сделать запрос и получить моментальный ответ от системы в наглядном графическом виде. Таким образом, мы отказываемся от прежних томов и таблиц и переходим к интерактивной цифровой информации», — отметил Павел Смелов.

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. Так, Сбербанк выступил с инициативой консолидации данных о населении регионов, полученных из административных и других источников, чтобы использовать их в контрольных расчетах при подведении итогов переписи. По словам управляющего директора — начальника управления клиентского сопровождения государственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, такой проект в рамках переписи, в частности, планируется на Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает давнее продуктивное сотрудничество, и мы очень рады стать партнером Всероссийской переписи населения. Этот проект имеет огромное значение для всей страны и является базой для дальнейшего развития. В апреле мы подписали соглашение о взаимодействии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере цифровых технологий поможет организовать процесс обработки и анализа результатов переписи на высоком уровне. Еще мы планируем совместные мероприятия по информированию населения. Кроме того, наша дочерняя компания "Сбербанк страхование" обеспечивает всех переписчиков страховой защитой от несчастных случаев», — рассказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведением предстоящей переписи станет работа цифровых волонтеров. В чем будет заключаться их функция, рассказала студентка Дальневосточного федерального университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас началось дистанционное образование. Работа заключалась в сборе информации о том, насколько преподаватели готовы к переходу на обучение в онлайн-формате. После чего была создана горячая линия, на которой волонтеры консультировали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им разобраться с тем, как пользоваться платформой дистанционного обучения. Для переписи цифровые волонтеры тоже необходимы, поскольку многие люди не очень хорошо разбираются в технике и работе на сайтах. У них может возникать множество вопросов, связанных с регистрацией, заполнением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно ответят на все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов немало», — уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почтовой марки и конверта Всероссийской переписи населения. Рабочую программу во Владивостоке продолжил круглый экспертный стол «Демократизация данных. Статистическая грамотность населения и популяризация самообслуживания в пользовании данными переписи».