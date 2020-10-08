Ленинградская область и Санкт-Петербург будут решать проблему мусора вместе

Партнеры подтвердили свое намерение создать
юридическое лицо в форме акционерного общества. АО может стать региональным
оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году.
«При строительстве новых мусороперерабатывающих
комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться
двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по
переработке мусора», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Он отметил, что подписанное соглашение означает
единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на
смену свалкам и полигонам. Участие Банка ВТБ и ПАО Интер РАО в этом процессе
подтверждает его обеспечение финансами и технологиями.
Александр Дрозденко поблагодарил губернатора
Санкт-Петербурга и представителей бизнес-сообщества за готовность сообща решать
вопросы переработки отходов.
Основной задачей подписанного соглашения является
объединение усилий субъектов в целях совместного решения вопроса обращения с
отходами и переработки мусора. Документ также предусматривает информационный
обмен, разработку совместных инвестиционных программ, синхронизацию
региональных территориальных схем и актуализацию ранее заключенных соглашений в
сфере обращения с ТКО между регионами. Это позволит обеспечить финансовую
устойчивость, применение передовых технологий и соблюдение экологических
стандартов при переработке отходов.
Соглашение отвечает требованиям национального
проекта «Экология».