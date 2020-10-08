Ленинградская область и Санкт-Петербург будут решать проблему мусора вместе

Партнеры подтвердили свое намерение создать юридическое лицо в форме акционерного общества. АО может стать региональным оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году.

«При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что подписанное соглашение означает единые правила, финансирование и технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам. Участие Банка ВТБ и ПАО Интер РАО в этом процессе подтверждает его обеспечение финансами и технологиями.

Александр Дрозденко поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга и представителей бизнес-сообщества за готовность сообща решать вопросы переработки отходов.

Основной задачей подписанного соглашения является объединение усилий субъектов в целях совместного решения вопроса обращения с отходами и переработки мусора. Документ также предусматривает информационный обмен, разработку совместных инвестиционных программ, синхронизацию региональных территориальных схем и актуализацию ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость, применение передовых технологий и соблюдение экологических стандартов при переработке отходов.

Соглашение отвечает требованиям национального проекта «Экология».