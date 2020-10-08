Не сеют, не жнут…

28-го сентября в Коммунарский отдел полиции
поступило два заявления от потерпевших, которые перевели свои и кредитные
средства преступникам. Суммы исчисляются сотнями тысяч. 50-летней жительнице
деревни Пудомяги позвонил мужчина с московского номера, представился сотрудником
банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Далее, следуя указаниям
звонившего, дама произвела ряд манипуляций и сообщила ему реквизиты своей карты
и код. После чего на ее счет поступили 600 тысяч рублей. По указанию афериста
женщина сняла деньги со своей карты и перевела их через терминал на счет,
указанный преступником.
36-летнему директору фирмы позвонил «сотрудник
безопасности банка» и сообщил, что с его карты происходят списания денежных
средств. В связи с чем необходимо создать электронную карту в приложении Wallet
и оформить в мобильном приложении банка заявку на кредит. Далее, выполняя
послушно указания преступника, мужчина создал электронную карту, обналичил
собственные средства – 105 тысяч рублей и кредитные. Все отдал мошенникам.
29-го сентября в полицию обратилась 64-летняя
жительница Нового Света, которую обманули на 300 тысяч рублей. Ей позвонил
мужчина, представившийся оператором платформы «Евротрейд» и сообщил, что у нее
на счету есть 100 долларов, которые можно снять. Дальше он переключил ее на
другого оператора, который попросил пенсионерку сделать перевод денежных
средств в сумме 300 тысяч рублей с ее банковской карты на счет банка
«Тинькофф». Что женщина и сделала. Деньги ушли в неизвестном направлении.
1-го октября в гатчинскую полицию обратились
очередные жертвы мошенничеств. 27-летнему врачу позвонил «сотрудник службы
безопасности ВТБ» и сообщил, что на его имя открыта кредитная карта. Молодой
человек, недолго думая, признался, что является клиентом Сбербанка. Тогда
звонивший соединил его с женщиной – «сотрудницей Сбербанка», которая
подтвердила: да, на его имя оформлена кредитная карта. Для аннулирования карты
необходимо заблокировать личный кабинет, сообщить код из смс, а для возврата
денег оформить электронную кредитную карту.
Потерпевший снял 200 тысяч рублей со своей кредитки
и перевел их на созданную электронную карту. После этого женщина продиктовала
ему код, который он ввел – и деньги ушли на карту неустановленному лицу.
51-летней сотруднице культурно-выставочного центра поступил
звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что с ее счета происходит
перевод денег на имя Н.С. Крылова. Знаком ли ей этот человек? После
отрицательного ответа мужчина переключил ее на «сотрудницу службы
безопасности», которая попросила владелицу счета проследовать к ближайшему
банкомату, подключить на своем телефоне карту Google Pay, снять 100 тысяч
рублей, приложить телефон к банкомату и ввести четырехзначный код. После этого
женщина положила снятые деньги на созданную карту. Далее, следуя указаниям
мошенницы, она оформила кредитную карту в другом банке на 100 тысяч рублей,
сняла 99 тысяч и так же через банкомат положила деньги на неизвестную карту.
Впоследствии она сама позвонила с банк, где ей сообщили, что на ее имя был
оформлен кредит на сумму 168 тысяч рублей, и деньги были переведены на какую-то
карту. Ущерб превысил 360 тысяч рублей.