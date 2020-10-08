Не сеют, не жнут…

28-го сентября в Коммунарский отдел полиции поступило два заявления от потерпевших, которые перевели свои и кредитные средства преступникам. Суммы исчисляются сотнями тысяч. 50-летней жительнице деревни Пудомяги позвонил мужчина с московского номера, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Далее, следуя указаниям звонившего, дама произвела ряд манипуляций и сообщила ему реквизиты своей карты и код. После чего на ее счет поступили 600 тысяч рублей. По указанию афериста женщина сняла деньги со своей карты и перевела их через терминал на счет, указанный преступником.

36-летнему директору фирмы позвонил «сотрудник безопасности банка» и сообщил, что с его карты происходят списания денежных средств. В связи с чем необходимо создать электронную карту в приложении Wallet и оформить в мобильном приложении банка заявку на кредит. Далее, выполняя послушно указания преступника, мужчина создал электронную карту, обналичил собственные средства – 105 тысяч рублей и кредитные. Все отдал мошенникам.

29-го сентября в полицию обратилась 64-летняя жительница Нового Света, которую обманули на 300 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, представившийся оператором платформы «Евротрейд» и сообщил, что у нее на счету есть 100 долларов, которые можно снять. Дальше он переключил ее на другого оператора, который попросил пенсионерку сделать перевод денежных средств в сумме 300 тысяч рублей с ее банковской карты на счет банка «Тинькофф». Что женщина и сделала. Деньги ушли в неизвестном направлении.

1-го октября в гатчинскую полицию обратились очередные жертвы мошенничеств. 27-летнему врачу позвонил «сотрудник службы безопасности ВТБ» и сообщил, что на его имя открыта кредитная карта. Молодой человек, недолго думая, признался, что является клиентом Сбербанка. Тогда звонивший соединил его с женщиной – «сотрудницей Сбербанка», которая подтвердила: да, на его имя оформлена кредитная карта. Для аннулирования карты необходимо заблокировать личный кабинет, сообщить код из смс, а для возврата денег оформить электронную кредитную карту.

Потерпевший снял 200 тысяч рублей со своей кредитки и перевел их на созданную электронную карту. После этого женщина продиктовала ему код, который он ввел – и деньги ушли на карту неустановленному лицу.

51-летней сотруднице культурно-выставочного центра поступил звонок от «сотрудника банка», который сообщил, что с ее счета происходит перевод денег на имя Н.С. Крылова. Знаком ли ей этот человек? После отрицательного ответа мужчина переключил ее на «сотрудницу службы безопасности», которая попросила владелицу счета проследовать к ближайшему банкомату, подключить на своем телефоне карту Google Pay, снять 100 тысяч рублей, приложить телефон к банкомату и ввести четырехзначный код. После этого женщина положила снятые деньги на созданную карту. Далее, следуя указаниям мошенницы, она оформила кредитную карту в другом банке на 100 тысяч рублей, сняла 99 тысяч и так же через банкомат положила деньги на неизвестную карту. Впоследствии она сама позвонила с банк, где ей сообщили, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 168 тысяч рублей, и деньги были переведены на какую-то карту. Ущерб превысил 360 тысяч рублей.