Подарок врачу – это коррупция?

Прозрачность против
взяток
Стоит отметить, что сегодня система здравоохранения
Ленинградской области вполне конкурентоспособна и не нуждается во вливаниях со
стороны пациентов. Расходы в первом полугодии выросли по сравнению с тем же
периодом 2019 года на 170,7% – на медицину Ленобласти за это время выделено
13,2 млрд рублей. В сложный период пандемии с января по июль 2020 года, следуя
данным федерального казначейства, Ленобласть увеличила финансирование
регионального здравоохранения до 16,86 млрд рублей.
К концу года в регионе планируется переход всех медучреждений
на форму электронного взаимодействия. Это позволит вести электронные
медицинские карты и постепенно переходить на электронные больничные листы, что
сделает систему прозрачной.
А как поддерживают самих медиков? По словам
председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея
Вылегжанина, единовременные выплаты врачам, которые устроились на работу в
удалённые населённые пункты региона, составляют 1,5 млн рублей, фельдшерам –
750 тысяч рублей. Медикам предоставляется служебное жильё, которое они впоследствии
смогут оформить в собственность. Специалистам, которые впервые начали работать
в региональных медучреждениях, ежегодно, в течение трёх лет единовременно
выплачивается по 56,5 тыс. рублей. Молодые медики, которые впервые после
окончания образовательного учреждения начинают работать фельдшерами «скорой
помощи», тоже получат единовременные пособия.
В Ленинградской области поддержка сферы
здравоохранения находится на высоком уровне. Так, по нацпроекту
«Здравоохранение», за 2019 год построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и
приобретено 48 передвижных медицинских комплексов. «По темпам развития выездных
форм медицинской помощи Ленинградская область опережает многие субъекты
России», – заявил губернатор Александр Дрозденко. Вместе с этим расширяется
парк санитарной авиации – к 2024 году должна быть завершена организация её
работы с возможностью эвакуации из всех районов в круглосуточном режиме. При
этом объёме выделяемых на региональную медицину средств, громких случаев
коррупции за несколько последних лет в Ленобласти выявлено не было.
Не надо
благодарностей!
Если же говорить о российском криминальном
коррупционном опыте в сфере здравоохранения, то, по данным Следственного
комитета России, только в 2019 году в суд переданы 873 дела, связанных с
коррупционной составляющей в медицине в различных регионах.
«Мелкое взяточничество опасно тем, что создаёт
благоприятный психологический фон для остальных форм коррупции. В разных
сферах, в том числе в здравоохранении, действуют законы «рынка коррупционных
услуг», когда спрос рождает предложение», – объясняет тенденцию действующий
генпрокурор России Игорь Краснов.
В целом, чаще всего врачи попадаются на медосмотрах
и справках за дополнительную плату, «благодарности» от пациентов и превышение
должностных полномочий.
Но почему же люди, уверенные, что коррупция – это
очень плохо, свои подношения медикам не считают чем-то зазорным? И, осуждая
коррупцию в целом, сами спешат отблагодарить врача за отношение к пациенту?
Адвокат Сергей Харитонов отмечает, что коррупция в
сфере здравоохранения была всегда: «Но здесь важно помнить: всё, что вы дарите
врачу – алкоголь, конфеты, чай и простая шоколадка, – это взятка. Если вы после
операции даёте деньги в конверте врачу – это не благодарность, это – взятка.
Если ваши родственники оказывают какие-либо услуги медучреждению за то, чтобы
вас избавили от камней в почках максимально безболезненно – это тоже взятка. А
вот «выписать справочку» — это уже служебный подлог или превышение полномочий,
как рассудит следствие. И если дело дойдет до суда, то врачу или медработнику
грозит уголовное дело. Поэтому – не благодарите докторов, помните: лечить людей
– это их работа».