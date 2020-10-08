Подарок врачу – это коррупция?

Прозрачность против взяток

Стоит отметить, что сегодня система здравоохранения Ленинградской области вполне конкурентоспособна и не нуждается во вливаниях со стороны пациентов. Расходы в первом полугодии выросли по сравнению с тем же периодом 2019 года на 170,7% – на медицину Ленобласти за это время выделено 13,2 млрд рублей. В сложный период пандемии с января по июль 2020 года, следуя данным федерального казначейства, Ленобласть увеличила финансирование регионального здравоохранения до 16,86 млрд рублей.

К концу года в регионе планируется переход всех медучреждений на форму электронного взаимодействия. Это позволит вести электронные медицинские карты и постепенно переходить на электронные больничные листы, что сделает систему прозрачной.

А как поддерживают самих медиков? По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, единовременные выплаты врачам, которые устроились на работу в удалённые населённые пункты региона, составляют 1,5 млн рублей, фельдшерам – 750 тысяч рублей. Медикам предоставляется служебное жильё, которое они впоследствии смогут оформить в собственность. Специалистам, которые впервые начали работать в региональных медучреждениях, ежегодно, в течение трёх лет единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей. Молодые медики, которые впервые после окончания образовательного учреждения начинают работать фельдшерами «скорой помощи», тоже получат единовременные пособия.

В Ленинградской области поддержка сферы здравоохранения находится на высоком уровне. Так, по нацпроекту «Здравоохранение», за 2019 год построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских комплексов. «По темпам развития выездных форм медицинской помощи Ленинградская область опережает многие субъекты России», – заявил губернатор Александр Дрозденко. Вместе с этим расширяется парк санитарной авиации – к 2024 году должна быть завершена организация её работы с возможностью эвакуации из всех районов в круглосуточном режиме. При этом объёме выделяемых на региональную медицину средств, громких случаев коррупции за несколько последних лет в Ленобласти выявлено не было.

Не надо благодарностей!

Если же говорить о российском криминальном коррупционном опыте в сфере здравоохранения, то, по данным Следственного комитета России, только в 2019 году в суд переданы 873 дела, связанных с коррупционной составляющей в медицине в различных регионах.

«Мелкое взяточничество опасно тем, что создаёт благоприятный психологический фон для остальных форм коррупции. В разных сферах, в том числе в здравоохранении, действуют законы «рынка коррупционных услуг», когда спрос рождает предложение», – объясняет тенденцию действующий генпрокурор России Игорь Краснов.

В целом, чаще всего врачи попадаются на медосмотрах и справках за дополнительную плату, «благодарности» от пациентов и превышение должностных полномочий.

Но почему же люди, уверенные, что коррупция – это очень плохо, свои подношения медикам не считают чем-то зазорным? И, осуждая коррупцию в целом, сами спешат отблагодарить врача за отношение к пациенту?

Адвокат Сергей Харитонов отмечает, что коррупция в сфере здравоохранения была всегда: «Но здесь важно помнить: всё, что вы дарите врачу – алкоголь, конфеты, чай и простая шоколадка, – это взятка. Если вы после операции даёте деньги в конверте врачу – это не благодарность, это – взятка. Если ваши родственники оказывают какие-либо услуги медучреждению за то, чтобы вас избавили от камней в почках максимально безболезненно – это тоже взятка. А вот «выписать справочку» — это уже служебный подлог или превышение полномочий, как рассудит следствие. И если дело дойдет до суда, то врачу или медработнику грозит уголовное дело. Поэтому – не благодарите докторов, помните: лечить людей – это их работа».



