В Доме дружбы - о мире и согласии

В Доме дружбы - о мире и согласии

Карабахский конфликт не должен повлиять на добрососедские взаимоотношения народов, населяющих Ленинградскую область.

Рубрики : Общество     08 Oct 2020

Об этом шла речь в Доме дружбы Ленинградской области во время рабочей встречи Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области с представителями армянской диаспоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди которых есть и гатчинцы.

Мероприятие открыла председатель комитета Лира Бурак. Главной целью встречи, которая прошла по инициативе комитета, стало предотвращение столкновений на почве национальных разногласий. В мероприятии принял участие отец Погос - Викарий Главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону. Также с армянской стороны присутствовали представители города Выборга, Всеволожска и других городов области. Гатчину представлял председатель совета Потребительское общество «Гатчинский промкомбинат» Оганес Хоренович Гадян.

Участники встречи призывали обе стороны к сдержанности. Выступавшие подчеркнули, что в нашем регионе представители двух народов бок о бок мирно сосуществуют на протяжении десятилетий. В период эскалации конфликта нельзя поддаваться на провокации, распространяя враждебные настроения. В поддержании гармоничных отношений между представителями разных народов особая роль принадлежит национальным общественным организациям и представителям религиозных объединений. Присутствующие выразили готовность активно участвовать в этом объединяющем процессе.

Глава армянской региональной автономии заверил, что лично заинтересован в сохранении добрососедских отношений с азербайджанцами, со стороны армян провокаций не будет.
Ранее подобная встреча прошла с представителями азербайджанской общины.

Ранее в Доме дружбы состоялась аналогичная встреча с представителями азербайджанской общины.

Татьяна Можаева

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