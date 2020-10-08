В Доме дружбы - о мире и согласии

Об этом шла речь в Доме дружбы Ленинградской области во
время рабочей встречи Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области с представителями
армянской диаспоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди которых есть
и гатчинцы.
Мероприятие открыла председатель комитета Лира Бурак. Главной целью встречи, которая прошла по инициативе комитета, стало предотвращение столкновений на почве национальных разногласий. В мероприятии принял участие отец Погос - Викарий Главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону. Также с армянской стороны присутствовали представители города Выборга, Всеволожска и других городов области. Гатчину представлял председатель совета Потребительское общество «Гатчинский промкомбинат» Оганес Хоренович Гадян.
Участники
встречи призывали обе стороны к сдержанности. Выступавшие подчеркнули, что в
нашем регионе представители двух народов бок о бок мирно сосуществуют на
протяжении десятилетий. В период эскалации конфликта нельзя поддаваться на
провокации, распространяя враждебные настроения. В поддержании гармоничных
отношений между представителями разных народов особая роль принадлежит
национальным общественным организациям и представителям религиозных
объединений. Присутствующие выразили готовность активно участвовать в этом
объединяющем процессе.
Глава армянской региональной автономии заверил, что
лично заинтересован в сохранении добрососедских отношений с азербайджанцами, со
стороны армян провокаций не будет.
Ранее подобная встреча прошла с представителями азербайджанской общины.
Ранее в Доме дружбы состоялась аналогичная
встреча с представителями азербайджанской общины.
Татьяна Можаева